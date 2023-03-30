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Все парламентские партии Австрии осудили бойкот выступления Зеленского ультраправыми

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 17:47

Все остальные парламентские партии Австрии осудили решение ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) бойкотировать выступление президента Украины Владимира Зеленского в четверг, а также попытки распространять пророссийскую пропаганду.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале "Укринформа".

Представители четырех партий после выступления Зеленского в Национальном совете Австрии поддержали Украину и осудили развязанную Россией полномасштабную войну, попутно осудив поведение ультраправых.

"Даже здесь, в Австрии, как мы видим сегодня, друзья Путина поощряются лидером партии FPÖ Гербертом Киклем представлять месседжи "Радио Москва" здесь, в Австрии. И сегодня снова все было четко продемонстрировано: Кикль солидарен с Путиным, мы же стоим с народом Украины", - заявил представитель по внешней политике правящей Австрийской народной партии (ÖVP) Райнгольд Лопатка.

Также он подчеркнул, что речь Зеленского в парламенте "конечно, совместима с нашим нейтралитетом".

В партии "Зеленые", которая входит в правительственную коалицию с ÖVP, также заявили о солидарности Австрии с Украиной и продолжении поддержки украинского народа.

"Мы имеем четкую ответственность: мы должны стоять на стороне людей, которые защищают свои свободу и независимость, а не на стороне военных преступников и систематических похитителей детей. И да, если кто-то здесь в парламенте и предает нейтралитет, то это - FPÖ", - заявила пресс-секретарь австрийских "Зеленых" Ева Эрнст-Дзидзич.

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В оппозиционных партиях - либеральной NEOS и Социал-демократической партии - аналогично выразили поддержку Украине. В частности лидер NEOS Беате Майнль-Райзингер заявила, что ей "очень стыдно, что также у нас, здесь в парламенте, есть люди, которые не могут отличить жертву от преступника, которые не могут отличить захватническую войну от конфликта".

Как нейтральная страна Австрия не поддерживает Украину оружием, но предоставляет другую разнообразную помощь. Обращение Зеленского к австрийским парламентариям планировали еще в прошлом году, но оно так и не состоялось из-за сопротивления ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ).

Примечательно, что с началом выступления Зеленского в четверг депутаты FPÖ покинули зал пленарных заседаний.

Темы: ЗеленскийАвстрия
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