Держсекретар США і глава МЗС України зустрінуться на полях міністерської зустрічі НАТО
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планують двосторонню зустріч на полях зустрічі міністрів країн-членів НАТО у Брюсселі.
Як пише "Європейська правда", про це стало відомо з анонсів Держдепу.
Блінкен вирушить до Брюсселя 3-5 квітня для участі у зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу та зустрічі Енергетичної ради США-ЄС.
Під час засідання міністрів НАТО Блінкен планує "підкреслити триваючу підтримку Сполученими Штатами України та відданість трансатлантичній безпеці і заснованому на правилах міжнародному порядку".
На засіданні Енергетичної ради буде йтися про енергетичну безпеку та прискорення переходу на "зелені" джерела енергії.
"Держсекретар Блінкен проведе двосторонні зустрічі з Високим представником ЄС, віцепрезидентом Єврокомісії Жозепом Боррелем, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - зазначають у комюніке.
Нагадаємо, наприкінці лютого у Брюсселі відбулася перша тристороння зустріч високого рівня Україна-ЄС-НАТО, на ній домовилися про координаційний механізм задля збільшення виробництва озброєнь для українських потреб.
Днями держсекретар США застеріг, що заклики до якнайшвидшого перемир’я у російсько-українській війні можуть призвести до заморожування конфлікту, що зіграє на руку виключно Росії.