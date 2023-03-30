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Госсекретарь США и глава МИД Украины встретятся на полях министерской встречи НАТО

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 18:16

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планируют двустороннюю встречу на полях встречи министров стран-членов НАТО в Брюсселе.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно из анонсов Госдепа.

Блинкен отправится в Брюссель 3-5 апреля для участия во встрече министров иностранных дел Альянса и встречи Энергетического совета США-ЕС.

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Во время заседания министров НАТО Блинкен планирует "подчеркнуть продолжающуюся поддержку Соединенными Штатами Украины и преданность трансатлантической безопасности и основанному на правилах международному порядку".

На заседании Энергетического совета будет идти речь об энергетической безопасности и ускорении перехода на "зеленые" источники энергии.

"Госсекретарь Блинкен проведет двусторонние встречи с Высоким представителем ЕС, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - отмечают в коммюнике.

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Напомним, в конце февраля в Брюсселе состоялась первая трехсторонняя встреча высокого уровня Украина-ЕС-НАТО, на ней договорились о координационном механизме для увеличения производства вооружений для украинских нужд.

На днях госсекретарь США предостерег, что призывы к скорейшему перемирию в российско-украинской войне могут привести к замораживанию конфликта, что сыграет на руку исключительно России.

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