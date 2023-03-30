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США запровадили санкції проти громадянина Словаччини, який хотів передати Росії зброю з КНДР

"Європейська правда"Четвер, 30 березня 2023, 19:26

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США в четвер запровадило санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева, якого звинуватило у спробі налагодити постачання зброї з Північної Кореї до Росії.

Про це йдеться в заяві американського Мінфіну, яку цитує "Європейська правда".

Американська влада підозрює Мкртичева в тому, що він намагався прямо чи опосередковано налагодити експорт зброї з КНДР, порушуючи режим санкцій проти цієї країни.

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Зокрема з кінця 2022 до початку 2023 року громадянин Словаччини взаємодіяв із північнокорейськими посадовцями, аби "отримати понад два десятки видів зброї та боєприпасів для Росії в обмін на матеріали, починаючи від комерційних літаків і закінчуючи сировиною та товарами для відправки в КНДР".

"Мкртичев і представники КНДР та російські чиновники детально обговорили взаємовигідне співробітництво між Північною Кореєю та Росією, зокрема фінансові платежі і бартерні угоди. Він підтвердив готовність Росії отримувати військову техніку з КНДР на переговорах з російськими високопосадовцями", – стверджує Мінфін США.

Крім того, Мкртичев співпрацював із неназваним російським посадовцем, шукаючи комерційні літаки, придатні для постачання в Північну Корею певних товарів.

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"Схеми на кшталт угоди з продажу зброї, які намагалась налагодити ця людина, свідчать про те, що Путін шукає крайні джерела постачання зброї на кшталт Ірану й КНДР", – прокоментувала міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Зазначимо, що про постачання зброї в Росію з Північної Кореї вперше заговорили ще торік.

На початку листопада 2022 року стало відомо, що Сполучені Штати звинувачують Північну Корею у таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки. Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.

У грудні високопоставлений представник США заявив, що ПВК "Вагнер", яка бере участь у війні в Україні, минулого місяця прийняла поставку зброї з Північної Кореї. КНДР заперечувала всі ці твердження.

Теми: СШАКНДРРосіясанкції
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