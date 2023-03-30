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США ввели санкции против гражданина Словакии, который хотел передать России оружие из КНДР

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 19:26

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в четверг ввело санкции против гражданина Словакии Ашота Мкртичева, которого обвинило в попытке наладить поставки оружия из Северной Кореи в Россию.

Об этом говорится в заявлении американского Минфина, которое цитирует "Европейская правда".

Американские власти подозревают Мкртичева в том, что он пытался прямо или косвенно наладить экспорт оружия из КНДР, нарушая режим санкций против этой страны.

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В частности, с конца 2022 до начала 2023 года гражданин Словакии взаимодействовал с северокорейскими чиновниками, чтобы "получить более двух десятков видов оружия и боеприпасов для России в обмен на материалы, начиная от коммерческих самолетов и заканчивая сырьем и товарами для отправки в КНДР".

"Мкртычев и представители КНДР и российские чиновники подробно обсудили взаимовыгодное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, в частности финансовые платежи и бартерные сделки. Он подтвердил готовность России получать военную технику из КНДР на переговорах с российскими чиновниками", - утверждает Минфин США.

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Кроме того, Мкртичев сотрудничал с неназванным российским чиновником, ища коммерческие самолеты, пригодные для поставки в Северную Корею определенных товаров.

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"Схемы вроде сделки по продаже оружия, которые пытался наладить этот человек, свидетельствуют о том, что Путин ищет крайние источники поставок оружия вроде Ирана и КНДР", - прокомментировала министр финансов США Джанет Йеллен.

Отметим, что о поставках оружия в Россию из Северной Кореи впервые заговорили еще в прошлом году.

В начале ноября 2022 года стало известно, что Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки. Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для России.

В декабре высокопоставленный представитель США заявил, что ЧВК "Вагнер", которая участвует в войне в Украине, в прошлом месяце приняла поставку оружия из Северной Кореи. КНДР отрицала все эти утверждения.

Темы: СШАКНДРРосcиясанкции
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