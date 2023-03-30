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Чернігівщина скорочує комендантську годину, а алкоголь продаватимуть довше

Олександр ШумілінЧетвер, 30 березня 2023, 20:40
Чернігівщина скорочує комендантську годину, а алкоголь продаватимуть довше
Фото: Вечірній Київ

В Чернігівській області з 1 квітня скорочують комендантську годину і збільшують кількість годин, коли можна продавати алкоголь.

Джерело: повідомлення голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса

Дослівно: "Враховуючи збільшення світлового дня, а також активізацію польових робіт, з 1 квітня тривалість комендантської години змінено. Визначено нові рамки: 00:00 - 04:00 год.

Зменшено час обмеження продажу алкоголю.

Реалізацію дозволено закладам торгівлі - 11:00-21:00 год;  закладам громадського харчування - 11:00-22:00 год. З можливістю корегувати час продажу відповідного товару рішенням громади".

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Теми: Чернігівкомендантська година
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