Черниговщина сокращает комендантский час, а алкоголь будут продавать дольше

В Черниговской области с 1 апреля сокращают комендантский час и увеличивают количество часов, когда можно продавать алкоголь.

Источник: сообщение председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса

Дословно: "Учитывая увеличение светового дня, а также активизацию полевых работ, с 1 апреля продолжительность комендантского часа изменена. Определены новые рамки: 00:00 - 04:00 часов.

Уменьшено время ограничения продажи алкоголя.

Реализацию разрешено заведениям торговли - 11:00-21:00 ч; заведениям общественного питания - 11:00-22:00 ч. С возможностью корректировать время продажи соответствующего товара решением общины".

Предыстория:

В четверг также местные власти на Тернопольщине сообщили о сокращении комендантского часа с 1 апреля.