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Черниговщина сокращает комендантский час, а алкоголь будут продавать дольше

Александр ШумилинЧетверг, 30 марта 2023, 20:40
Черниговщина сокращает комендантский час, а алкоголь будут продавать дольше
Фото: Вечерний Киев

В Черниговской области с 1 апреля сокращают комендантский час и увеличивают количество часов, когда можно продавать алкоголь.

Источник: сообщение председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса

Дословно: "Учитывая увеличение светового дня, а также активизацию полевых работ, с 1 апреля продолжительность комендантского часа изменена. Определены новые рамки: 00:00 - 04:00 часов.

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Уменьшено время ограничения продажи алкоголя.

Реализацию разрешено заведениям торговли - 11:00-21:00 ч; заведениям общественного питания - 11:00-22:00 ч. С возможностью корректировать время продажи соответствующего товара решением общины".

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Темы: Черниговкомендантский час
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