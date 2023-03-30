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На Західних Балканах створили об’єднання для зближення з ЄС, але без Сербії

"Європейська правда"Четвер, 30 березня 2023, 23:11

Країни Західних Балкан за винятком Сербії в середу оголосили про створення нової платформи – "Західнобалканської четвірки", мета якої полягає у повному узгодженні країн-учасниць зі спільною зовнішньою політикою і політикою безпеки ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Про нову ініціативу спільно оголосили керівники зовнішньополітичних відомств Албанії, Косова, Північної Македонії та Чорногорії, зазначаючи, що поштовхом до такого кроку стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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"Після російської агресії в Україні узгодження зі спільною зовнішньою та безпековою політикою, понад те – з позиціями й цінностями демократичного світу, стало одним з найважливіших пріоритетів країн, що прагнуть стати членами ЄС, а також чітким сигналом про те, чому ці країни належать", – підкреслив очільник МЗС Північної Македонії Буяр Османі.

"Західнобалканська четвірка" зосередиться насамперед на гармонізації власної зовнішньої політики та політики безпеки з ЄС, зокрема питаннях енергетичної кризи, економічних наслідків, викликаних війною в Україні, та гібридних загроз.

Учасники платформи підкреслили, що їхньою спільною стратегічною метою є повна інтеграція до Європейського Союзу.

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Публічно про те, чому в "Західнобалканській четвірці" брала участь Сербія, не повідомлялось. Та відомо, що Белград відмовлявся приєднатися до більшості санкцій ЄС і США проти Росії, що викликало різку критику з боку Брюсселя.

На Західних Балканах діє ще одна спільна ініціатива "Відкриті Балкани" між Албанією, Сербією і Північною Македонією, яка має на меті сприяти вільному і безперешкодному пересуванню товарів і людей по всьому регіону.

Косово і Боснія і Герцеговина не беруть участі в цій ініціативі, побоюючись, що вона може перешкодити їхнім амбіціям щодо членства в ЄС, а також через занепокоєння щодо впливу Сербії.

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Теми: СербіяЄС
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