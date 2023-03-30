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На Западных Балканах создали объединение для сближения с ЕС, но без Сербии

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 23:11

Страны Западных Балкан за исключением Сербии в среду объявили о создании новой платформы - "Западнобалканской четверки", цель которой заключается в полном согласовании стран-участниц с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

О новой инициативе совместно объявили руководители внешнеполитических ведомств Албании, Косово, Северной Македонии и Черногории, отмечая, что толчком к такому шагу стало полномасштабное вторжение России в Украину.

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"После российской агрессии в Украине согласование с общей внешней политикой и политикой безопасности, более того - с позициями и ценностями демократического мира, стало одним из важнейших приоритетов стран, стремящихся стать членами ЕС, а также четким сигналом о том, к чему эти страны принадлежат", - подчеркнул глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.

"Западнобалканская четверка" сосредоточится прежде всего на гармонизации собственной внешней политики и политики безопасности с ЕС, в частности вопросах энергетического кризиса, экономических последствий, вызванных войной в Украине, и гибридных угроз.

Участники платформы подчеркнули, что их общей стратегической целью является полная интеграция в Европейский Союз.

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Публично о том, почему в "Западнобалканской четверке" участвовала Сербия, не сообщалось. Но известно, что Белград отказывался присоединиться к большинству санкций ЕС и США против России, что вызвало резкую критику со стороны Брюсселя.

На Западных Балканах действует еще одна совместная инициатива "Открытые Балканы" между Албанией, Сербией и Северной Македонией, которая имеет целью способствовать свободному и беспрепятственному передвижению товаров и людей по всему региону.

Косово и Босния и Герцеговина не участвуют в этой инициативе, опасаясь, что она может помешать их амбициям относительно членства в ЕС, а также из-за беспокойства относительно влияния Сербии.

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Темы: СербияЕС
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