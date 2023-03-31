Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО

"Українська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 00:34
Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО
Прапор Фінляндії. Фото GETTY IMAGES

Турецький парламент ратифікував вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що 30 березня парламент Туреччини схвалив законопроєкт, який дозволяє Фінляндії вступити до НАТО.

За відповідне рішення проголосували 276 турецьких депутатів. 

Туреччина стала останньою країною, яка ратифікувала вступ Фінляндії до Альянсу. 27 березня аналогічне рішення ухвалив парламент Угорщини.

Нагадаємо: Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив закони, необхідні для членства його країни у НАТО.

Теми: ФінляндіяТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
Фінляндія
Розвідка Фінляндії: Шпигунство РФ послабло після видворення шпигунів і обмеження на візи
Туреччина у четвер планує схвалити членство Фінляндії в НАТО
В Угорщині остаточно схвалили вступ Фінляндії до НАТО
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...