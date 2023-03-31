Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО
П'ятниця, 31 березня 2023, 00:34
Турецький парламент ратифікував вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
Джерело: Reuters
Деталі: Зазначається, що 30 березня парламент Туреччини схвалив законопроєкт, який дозволяє Фінляндії вступити до НАТО.
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За відповідне рішення проголосували 276 турецьких депутатів.
Туреччина стала останньою країною, яка ратифікувала вступ Фінляндії до Альянсу. 27 березня аналогічне рішення ухвалив парламент Угорщини.
Нагадаємо: Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив закони, необхідні для членства його країни у НАТО.
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