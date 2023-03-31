Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО

Турецький парламент ратифікував вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що 30 березня парламент Туреччини схвалив законопроєкт, який дозволяє Фінляндії вступити до НАТО.

За відповідне рішення проголосували 276 турецьких депутатів.

Туреччина стала останньою країною, яка ратифікувала вступ Фінляндії до Альянсу. 27 березня аналогічне рішення ухвалив парламент Угорщини.

Нагадаємо: Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив закони, необхідні для членства його країни у НАТО.