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Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО

"Українська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 00:34
Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО
Прапор Фінляндії. Фото GETTY IMAGES

Турецький парламент ратифікував вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що 30 березня парламент Туреччини схвалив законопроєкт, який дозволяє Фінляндії вступити до НАТО.

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За відповідне рішення проголосували 276 турецьких депутатів. 

Туреччина стала останньою країною, яка ратифікувала вступ Фінляндії до Альянсу. 27 березня аналогічне рішення ухвалив парламент Угорщини.

Нагадаємо: Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив закони, необхідні для членства його країни у НАТО.

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Теми: ФінляндіяТуреччина
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