Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Турецкий парламент ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что 30 марта парламент Турции одобрил законопроект, который позволяет Финляндии вступить в НАТО.

За соответствующее решение проголосовали 276 турецких депутатов.

Турция стала последней страной, которая ратифицировала вступление Финляндии в Альянс. 27 марта аналогичное решение принял парламент Венгрии.

Напомним: Раньше президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил законы, необходимые для членства его страны в НАТО.