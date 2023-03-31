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Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

"Украинская правда"Пятница, 31 марта 2023, 00:34
Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО
Флаг Финляндии. Фото GETTY IMAGES

Турецкий парламент ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что 30 марта парламент Турции одобрил законопроект, который позволяет Финляндии вступить в НАТО.

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За соответствующее решение проголосовали 276 турецких депутатов.

Турция стала последней страной, которая ратифицировала вступление Финляндии в Альянс. 27 марта аналогичное решение принял парламент Венгрии.

Напомним: Раньше президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил законы, необходимые для членства его страны в НАТО.

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Темы: ФинляндияТурция
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