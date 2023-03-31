Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО
Пятница, 31 марта 2023, 00:34
Турецкий парламент ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс.
Источник: Reuters
Детали: Отмечается, что 30 марта парламент Турции одобрил законопроект, который позволяет Финляндии вступить в НАТО.
За соответствующее решение проголосовали 276 турецких депутатов.
Турция стала последней страной, которая ратифицировала вступление Финляндии в Альянс. 27 марта аналогичное решение принял парламент Венгрии.
Напомним: Раньше президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил законы, необходимые для членства его страны в НАТО.