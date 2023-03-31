Суд присяжных проголосовал за предъявление уголовного обвинения Трампу – СМИ

Большое жюри присяжных суда Манхэттена проголосовало за предъявление обвинения экс-президенту США Дональду Трампу.

Источник: CNN

Детали: Как пишет издание, впервые в американской истории президенту (действующему или бывшему) будут предъявлены уголовные обвинения.

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В обвинительном заключении большого жюри, отмечает издание, Дональду Трампу предъявлено более 30 обвинений в бизнес-мошенничестве.

Ожидается, что Трамп явится в суд во вторник, 4 апреля, отмечает CNN.

Заседание большого жюри является тайным, но источник, знакомый с делом, сообщил CNN, что свидетель дал около 30 минут показаний перед тем, как жюри проголосовало за обвинение Трампа.

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В офисе Брэгга заявили, что находятся на связи с адвокатами экс-президента США.

"Мы связались с адвокатом Трампа, чтобы скоординировать его прибытие в прокуратуру Манхэттена для предъявления обвинения по обвинительному акту Верховного суда", - говорится в заявлении окружного прокурора.

Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга еще в начале марта дал понять, что близок к выдвижению обвинений Трампу после того, как пригласил экс-президента дать показания перед большим жюри. Однако Трамп отказался появиться перед коллегией.

Офис Брэгга ведет расследование против Трампа относительно выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя - Стефани Клиффордс).

Согласно материалам дела, перед президентскими выборами 2016 года Трамп через своего адвоката Майкла Коэна выплатил порнозвезде 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее.

Об отношениях с Трампом Сторми Дэниелс рассказала в интервью в 2011 году, экс-президент отрицает ее слова.

Издание пишет, что в расследовании речь идет о выплате Дэниелс и возмещении Коэну со стороны компании Trump Organization.

Компания Trump Organization отразила возмещение как законные расходы в своих внутренних бухгалтерских книгах. Трамп опроверг информацию о выплатах.

Сама выплата не была незаконной, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и расценивается как уголовное преступление.

"Это решение, несомненно, произведет шокирующий эффект по всей стране, расшевелив американскую политическую систему, которая никогда не видела, чтобы одному из ее бывших лидеров выдвигали уголовные обвинения", – пишет CNN.

Издание отмечает, что судебный иск против Трампа выводит президентскую кампанию 2024 года в США на новый этап, так как бывший президент пообещал продолжать баллотироваться, несмотря на уголовные обвинения.

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Напомним: Экс-президент США Дональд Трамп на первом предвыборном митинге перед сторонниками в Техасе назвал расследование против него "охотой на ведьм" и сравнил его с "ужасами сталинской России".