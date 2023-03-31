Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Весняний призов може завадити РФ поповнювати бойові підрозділи в Україні – ISW

"Українська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 05:55
Весняний призов може завадити РФ поповнювати бойові підрозділи в Україні – ISW
Солдати РФ. Фото GETTY IMAGES

Весняний призов, який розпочнеться в Росії 1 квітня, може завадити окупантам поповнити бойові підрозділи, які воюють в Україні, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: На думку аналітиків ISW, президент РФ Володимир Путін вважає загрозою для стабільності своєї влади відправку на війну молодих призовників, а тому зробив ставку на мобілізацію резервістів і набір найманців.

Експерти інституту вважають, що російських призовників, швидше за все, не відправлять воювати в Україну, однак на них доведеться витрачати ресурси Міноборони РФ.

"Навчальні потужності Росії обмежені. Те, що їх займуть призовники, які не воюватимуть у 2023 році, позбавляє Кремль можливості навчати резервістів і добровольців", – йдеться у звіті ISW.

В інституті допускають, що російська влада може спробувати набрати поповнення для війни в Україні, примусивши або вмовивши підписати контракти частину солдатів, які закінчують службу за призовом і вже якоюсь мірою підготовлені до того, щоб воювати.

Втім, в ISW не впевнені, що така спроба принесе бажаний для російської влади результат.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Володимир Путін підписав указ про весняний призов, який традиційно почнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня.

Теми: війнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
Резніков показав, як тестував американські бронеавтомобілі Stryker і Cougar
Окупанти обстрілюють Харків: зафіксували 6 "прильотів"
Зеленський: Ми готуємо наступні кроки для наближення перемоги
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...