Весняний призов може завадити РФ поповнювати бойові підрозділи в Україні – ISW

Весняний призов, який розпочнеться в Росії 1 квітня, може завадити окупантам поповнити бойові підрозділи, які воюють в Україні, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: На думку аналітиків ISW, президент РФ Володимир Путін вважає загрозою для стабільності своєї влади відправку на війну молодих призовників, а тому зробив ставку на мобілізацію резервістів і набір найманців.

Експерти інституту вважають, що російських призовників, швидше за все, не відправлять воювати в Україну, однак на них доведеться витрачати ресурси Міноборони РФ.

"Навчальні потужності Росії обмежені. Те, що їх займуть призовники, які не воюватимуть у 2023 році, позбавляє Кремль можливості навчати резервістів і добровольців", – йдеться у звіті ISW.

В інституті допускають, що російська влада може спробувати набрати поповнення для війни в Україні, примусивши або вмовивши підписати контракти частину солдатів, які закінчують службу за призовом і вже якоюсь мірою підготовлені до того, щоб воювати.

Втім, в ISW не впевнені, що така спроба принесе бажаний для російської влади результат.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Володимир Путін підписав указ про весняний призов, який традиційно почнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня.