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Весенний призыв может помешать РФ пополнять боевые подразделения в Украине – ISW

"Украинская правда"Пятница, 31 марта 2023, 05:55
Весенний призыв может помешать РФ пополнять боевые подразделения в Украине – ISW
Солдаты РФ. Фото GETTY IMAGES

Весенний призыв, который начнется в России 1 апреля, может помешать оккупантам пополнить боевые подразделения, которые воюют в Украине, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: По мнению аналитиков ISW, президент РФ Владимир Путин считает угрозой для стабильности своей власти отправку на войну молодых призывников, а потому сделал ставку на мобилизацию резервистов и набор наемников.

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Эксперты института считают, что российских призывников, скорее всего, не отправят воевать в Украину, однако на них придется тратить ресурсы Минобороны РФ.

"Учебные мощности России ограничены. То, что их займут призывники, которые не будут воевать в 2023 году, лишает Кремль возможности обучать резервистов и добровольцев", – говорится в отчете ISW.

В институте допускают, что российские власти могут попытаться набрать пополнение для войны в Украине, принудив или уговорив подписать контракты часть солдат, которые заканчивают службу по призыву и уже в какой-то степени подготовлены к тому, чтобы воевать.

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Впрочем, в ISW не уверены, что такая попытка принесет желаемый для российских властей результат.

Напомним: Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который традиционно начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.

Темы: войнаРосcияУкраина
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