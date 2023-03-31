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Втрати росіян перевалили за 173 тисячі солдатів

Ірина БалачукП'ятниця, 31 березня 2023, 08:45
Втрати росіян перевалили за 173 тисячі солдатів
Фото з Facebook Генштабу

Росія у війні проти України втратила близько 173 360 військових, 3 615 танків, 6 977 ББМ та 2 248 безпілотників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 173 360 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 615 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 6 977 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2 675 (+4) од,
  • РСЗВ – 526 (+0) од,
  • засобів ППО – 278 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248 (+9) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 521 (+3) од,
  • спеціальної техніки – 294 (+3) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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