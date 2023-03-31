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Росії буде важко відновити запаси контрбатарейних радарів – розвідка Британії

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 10:11
Росії буде важко відновити запаси контрбатарейних радарів – розвідка Британії
Засоби радіолокаційного комплексу 1Л260 "Зоопарк-1М". Фото npostrela.com

Відновлення арсеналу контрбатарейних радарів буде важким завданням для Росії, оскільки ці системи залежать від поставок високотехнологічної електроніки, які потрапили під санкції.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в п’ятницю.

23 березня 2023 року Сили спеціальних операцій України оприлюднили кадри знищення російського контрбатарейного радару "Зоопарк-1М" на Донеччині, нагадує британське відомство.

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Упродовж війни обидві сторони спрямовували свої зусилля на нейтралізацію контрбатарейних радарів супротивника. Ці системи відносно нечисленні, але є значним мультиплікатором сили. Вони дозволяють командирам швидко виявляти ворожу артилерію і завдавати по ній ударів.

Однак, оскільки ці системи мають активну електромагнітну сигнатуру, вони вразливі до виявлення і знищення. Росія втратила щонайменше шість ЗРК "Зоопарк-1М" і, ймовірно, в Україні залишилася дуже обмежена їх кількість, зауважили в огляді.

"Відновлення арсеналу контрбатарейних радарів, ймовірно, є ключовим пріоритетом для обох сторін, але у Росії, ймовірно, виникнуть труднощі, оскільки ці системи залежать від поставок високотехнологічної електроніки, які були перервані санкціями", – стверджують у британському МО.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні британські розвідники висловили переконання, що Росія не зможе залучити до армії ще 400 тисяч людей добровільно, як вона це задекларувала.

Теми: РосіявійнарозвідкаВелика Британія
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