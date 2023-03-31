России будет трудно восстановить запасы контрбатарейных радаров – разведка Британии

Восстановление арсенала контрбатарейных радаров будет трудной задачей для России, поскольку эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые попали под санкции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в пятницу.

23 марта 2023 года Силы специальных операций Украины обнародовали кадры уничтожения российского контрбатарейного радара "Зоопарк-1М" в Донецкой области, напоминает британское ведомство.

На протяжении войны обе стороны направляли свои усилия на нейтрализацию контрбатарейных радаров противника. Эти системы относительно немногочисленны, но являются значительным мультипликатором силы. Они позволяют командирам быстро обнаруживать вражескую артиллерию и наносить по ней удары.

Однако, поскольку эти системы имеют активную электромагнитную сигнатуру, они уязвимы к обнаружению и уничтожению. Россия потеряла по меньшей мере шесть ЗРК "Зоопарк-1М" и, вероятно, в Украине осталось очень ограниченное их количество, отметили в обзоре.

"Восстановление арсенала контрбатарейных радаров, вероятно, является ключевым приоритетом для обеих сторон, но Россия наверняка столкнется с трудностями, поскольку эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые были прерваны санкциями", – утверждают в британском МО.

Накануне британские разведчики выразили убеждение, что Россия не сможет привлечь в армию еще 400 тысяч человек добровольно, как она это задекларировала.