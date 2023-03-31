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России будет трудно восстановить запасы контрбатарейных радаров – разведка Британии

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 10:11
России будет трудно восстановить запасы контрбатарейных радаров – разведка Британии
Средства радиолокационного комплекса 1Л260 "Зоопарк-1М". Фото npostrela.com

Восстановление арсенала контрбатарейных радаров будет трудной задачей для России, поскольку эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые попали под санкции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в пятницу.

23 марта 2023 года Силы специальных операций Украины обнародовали кадры уничтожения российского контрбатарейного радара "Зоопарк-1М" в Донецкой области, напоминает британское ведомство.

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На протяжении войны обе стороны направляли свои усилия на нейтрализацию контрбатарейных радаров противника. Эти системы относительно немногочисленны, но являются значительным мультипликатором силы. Они позволяют командирам быстро обнаруживать вражескую артиллерию и наносить по ней удары.

Однако, поскольку эти системы имеют активную электромагнитную сигнатуру, они уязвимы к обнаружению и уничтожению. Россия потеряла по меньшей мере шесть ЗРК "Зоопарк-1М" и, вероятно, в Украине осталось очень ограниченное их количество, отметили в обзоре.

"Восстановление арсенала контрбатарейных радаров, вероятно, является ключевым приоритетом для обеих сторон, но Россия наверняка столкнется с трудностями, поскольку эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые были прерваны санкциями", – утверждают в британском МО.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне британские разведчики выразили убеждение, что Россия не сможет привлечь в армию еще 400 тысяч человек добровольно, как она это задекларировала.

Темы: РосcиявойнаразведкаВеликобритания
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