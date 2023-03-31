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Силовики затримали очільницю Житомирської митниці

"Українська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 10:43
Силовики затримали очільницю Житомирської митниці
фото СБУ

Правоохоронці затримали очільницю Житомирської митниці, начальника відділу, а також митного брокера за підозрою у систематичному отриманні хабарів за безперешкодне оформлення товарів, які завозяться в Україну.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, вказані особи організували корупційний механізм митного оформлення імпортних товарів. Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів. В обмін за хабарі посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови – погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями.

Ціни на такі послуги коливались від 200 гривень до 400 доларів США за одну декларацію в залежності від виду послуги, номенклатури товару та країни походження товарів.

За даними слідства, організатором схеми є начальниця Житомирської митниці (за даними джерела УП – Ольга Ільїнська). Посадовиця залучила до протиправної діяльності одного із начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників.

 

У ході проведення досудового розслідування правоохоронці задокументували декілька епізодів передачі затриманим грошей за надані "послуги" з митного оформлення.

Під час останньої зустрічі та отримання фігурантами 2 тисяч доларів США та 50 тисяч гривень вказаних осіб затримали.

ВІДЕО ДНЯ
 

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Також перевіряється можлива причетність інших службових осіб митниці до протиправної схеми.

Теми: митницяСБУпрокуратураЖитомирщина
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