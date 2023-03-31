Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Силовики затримали очільницю Житомирської митниці

"Українська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 10:43
Силовики затримали очільницю Житомирської митниці
фото СБУ

Правоохоронці затримали очільницю Житомирської митниці, начальника відділу, а також митного брокера за підозрою у систематичному отриманні хабарів за безперешкодне оформлення товарів, які завозяться в Україну.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, вказані особи організували корупційний механізм митного оформлення імпортних товарів. Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів. В обмін за хабарі посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови – погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями.

Реклама:

Ціни на такі послуги коливались від 200 гривень до 400 доларів США за одну декларацію в залежності від виду послуги, номенклатури товару та країни походження товарів.

За даними слідства, організатором схеми є начальниця Житомирської митниці (за даними джерела УП – Ольга Ільїнська). Посадовиця залучила до протиправної діяльності одного із начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників.

 

У ході проведення досудового розслідування правоохоронці задокументували декілька епізодів передачі затриманим грошей за надані "послуги" з митного оформлення.

ВІДЕО ДНЯ

Під час останньої зустрічі та отримання фігурантами 2 тисяч доларів США та 50 тисяч гривень вказаних осіб затримали.

 

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Також перевіряється можлива причетність інших службових осіб митниці до протиправної схеми.

Теми: митницяСБУпрокуратураЖитомирщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
митниця
Дію "еЧерги" для проходження митниці незабаром поширять на автобуси та легковики
Від автомобілів до цигарок і лісоматеріалів: який конфіскат митники передають на оборону
Зеленський обіцяє податкову без податківців і митницю без митників
Останні новини
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
Усі новини...
Реклама: