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Силовики задержали руководительницу Житомирской таможни

"Украинская правда"Пятница, 31 марта 2023, 10:43
Силовики задержали руководительницу Житомирской таможни
фото СБУ

Правоохранители задержали руководительницу Житомирской таможни, начальника отдела, а также таможенного брокера по подозрению в систематическом получении взяток за беспрепятственное оформление товаров, которые завозятся в Украину.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, указанные лица организовали коррупционный механизм таможенного оформления импортных товаров.

Чиновники требовали неправомерную выгоду с местных бизнесменов. В обмен на взятки чиновники обещали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов. В случае отказа - угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями.

Цены на такие услуги колебались от 200 гривен до 400 долларов США за одну декларацию в зависимости от вида услуги, номенклатуры товара и страны происхождения товаров.

По данным следствия, организатором схемы является начальница Житомирской таможни (по данным источника УП - Ольга Ильинская). Чиновница привлекла к противоправной деятельности одного из начальников отделов, а также местного брокера как посредников.

 

В ходе проведения досудебного расследования правоохранители задокументировали несколько эпизодов передачи задержанным денег за предоставленные "услуги" по таможенному оформлению.

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Во время последней встречи и получения фигурантами 2 тысяч долларов США и 50 тысяч гривен указанные лица были задержаны.

 

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.

Также проверяется возможная причастность других должностных лиц таможни к противоправной схеме.

Темы: таможняСБУпрокуратураЖитомирская область
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