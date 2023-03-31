Росіяни вночі атакували Запоріжжя, Краматорськ і Харків – ОВА

У ніч на 31 березня російські війська атакували місто Запоріжжя та його передмістя, ракетного обстрілу зазнали Краматорськ і Харків, у Харківській області на об'єкти критичної інфраструктури було випущено дрони-камікадзе.

Джерело: звіт обласних військових адміністрацій про ситуацію станом на 09:00 п’ятниці 31 березня

Деталі: Запорізька область: ​​ворог атакував Запоріжжя та передмістя обласного центру. Руйнувань зазнало підприємство.

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У передмісті удар прийшовся на сільськогосподарське підприємство та цивільну забудову. Фахівці працюють над гасінням пожежі у приватному будинку та ліквідацією наслідків від вибухової хвилі. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Як повідомила ЗОВА у Telegram, під ранок ворог завдав серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ, через що виникла пожежа у приватному будинку, а вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що в Запоріжжі постраждав об'єкт інфраструктури.

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Протягом минулої доби ворог здійснив 56 обстрілів артилерію вздовж усієї лінії зіткнення у Запорізькій області. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новоданилівка, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Новодарівка, Преображенка, Мала Токмачка, Чарівне, Ольгівське, Степногірськ, Кам'янське, Степове.

Надійшло 30 повідомлень про руйнування.

Донеччина: вночі відбувся ракетний обстріл Краматорська. Дві ракети влучили у житловий сектор. Пошкоджено 8 приватних будинків. За попередньою інформацією, без жертв.

За добу – обстріли з рсзв "Смерч", артилерії, ракетний удар. Обстріляні: Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Краматорськ, с.Кутузівка. Пошкоджено 19 житлових будинків, 4 цивільних автомобіля, ЛЕП.

На Донеччині за добу одна людина загинула, 6 поранених.

Луганщина: поблизу Кузьминого та Стельмахівки минулої доби росіяни спробували вести наступальні дії, безуспішно.

Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське і Білогорівка.

Росіяни намагаються паспортизувати якомога більше людей до так званих "перших виборів". Зокрема, в Алчевську, Кадіївці та у населених пунктах поблизу цих міст консультаційні пункти з перекладу документів з української мови, що необхідно для отримання паспорта РФ, із квітня відкриють у школах.

Ситуація в області залишається складною.

Дніпропетровщина: у четвер ввечері ворог вдарив по Нікопольщині. Обстріляв з артилерії Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина: ввечері 30 березня ворог завдав ударів 9-ма ракетами (попередньо 5В55К до ЗРК С-300) по Харкову. 2 ракети влучили по території АЗС "Укргазвидобування" в Новобаварському районі. Одна ракета влучила в дорогу в Новобаварському районі. Дві ракети влучили на територію поруч із приватними будинками в Новобаварському районі, пошкоджено шибки, двері, паркани та дах.

Також ракети влучили на територію в/ч, на територію СІЗО. Поранення зазнали 3 співробітники СІЗО – чоловіки 36 та 45 років і жінка 36 років. Стан постраждалих легкий, госпіталізації не потребували.

Також ворог здійснив масовану атаку БПЛА "Шахед" на об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі с. Донець. Постраждав 44-річний охоронець та 66-річний працівник об‘єкту. Обоє госпіталізовані у середньому стані.

Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Вільча, Красне Перше, Тополі.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка Куп’янськ і Крохмальне. Внаслідок обстрілу смт Дворічна Купянського району в четвер вдень пошкоджені житлові будинки, господарські споруди.

Сумщина: вночі ворогом здійснено 6 обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області: Білопільської, Зноб-Новгородської, Юнаківської. Стріляли з мінометів та артилерії. Без наслідків.

В четвер протягом дня росіяни здійснили обстріли території 3 громад Сумщини: Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської. Краснопільська громада: внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець. У Середино-Будській громаді в результаті обстрілу пошкоджено недіюче зерносховище та приватний будинок

Чернігівщина: за добу – два обстріли, із мінометів та артилерії, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Херсонщина: росіяни продовжують обстріли населених пунктів Херсонського та Бериславського районів. За минулу добу противник здійснив 64 обстріли, випустивши 243 снаряди. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації "Градів" та артилерії.

Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів. 25 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, двоє дістали поранення.

У четвер зранку російська авіація атакувала село Львове Бериславського району. Ворог прицільно вдарив керованими авіабомбами по мирних людях, заявляє ОВА. Вибуховою хвилею та уламками снарядів понівечено близько десяти домівок місцевих жителів. Люди не постраждали.

У Великій Олександрівці вибухнула залишена російськими військами міна. 37-річний чоловік загинув на місці. 67-річний чоловік отримав численні опіки тіла та обличчя, й наразі перебуває у важкому стані. Медики борються за його життя.

З деокупованої території області евакуйовано 61 особу.

Миколаївщина: вдень 30 березня ворог двічі завдавав артилерійських обстрілів акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.