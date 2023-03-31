Россияне ночью атаковали Запорожье, Краматорск и Харьков – ОВА

В ночь на 31 марта российские войска атаковали город Запорожье и его пригород, ракетному обстрелу подверглись Краматорск и Харьков, в Харьковской области на объекты критической инфраструктуры были выпущены дроны-камикадзе.

Источник: отчет областных военных администраций о ситуации по состоянию на 09:00 пятницы 31 марта

Детали: Запорожская область: враг атаковал Запорожье и пригород областного центра. Разрушениям подверглось предприятие.

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В пригороде удар пришелся на сельскохозяйственное предприятие и гражданскую застройку. Специалисты работают над тушением пожара в частном доме и ликвидацией последствий от взрывной волны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщила ЗОВА в Telegram, под утро враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду с применением РСЗО, из-за чего возник пожар в частном доме, а взрывной волной повреждены соседние дома.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в Запорожье пострадал объект инфраструктуры.

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За прошедшие сутки враг совершил 56 обстрелов из артиллерии вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области. Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Новоданиловка, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Новодаровка, Преображенка, Малая Токмачка, Чаривне, Ольговское, Степногорск, Каменское, Степное.

Поступило 30 сообщений о разрушениях.

Донецкая область: ночью состоялся ракетный обстрел Краматорска. Две ракеты попали в жилой сектор. Повреждены 8 частных домов. По предварительной информации, без жертв.

За сутки – обстрелы из РСЗО "Смерч", артиллерии, ракетный удар. Обстреляны: Авдеевка, Константиновка, Бахмут, Краматорск, с. Кутузовка. Повреждено 19 жилых домов, 4 гражданских автомобиля, ЛЭП.

В Донецкой области за сутки один человек погиб, 6 раненых.

Луганская область: вблизи Кузьминого и Стельмаховки за прошедшие сутки россияне попытались вести наступательные действия, безуспешно.

Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское и Белогоровка.

Россияне пытаются паспортизировать как можно больше людей к так называемым "первым выборам". В частности, в Алчевске, Кадиевке и в населенных пунктах вблизи этих городов консультационные пункты по переводу документов с украинского языка, что необходимо для получения паспорта РФ, с апреля откроют в школах.

Ситуация в области остается сложной.

Днепропетровская область: в четверг вечером враг ударил по Никопольщине. Обстрелял из артиллерии Марганецкую громаду. Обошлось без погибших и пострадавших.

Харьковская область: вечером 30 марта враг нанес удары 9-ю ракетами (предварительно 5В55К к ЗРК С-300) по Харькову. 2 ракеты попали по территории АЗС "Укргаздобыча" в Новобаварском районе. Одна ракета попала в дорогу в Новобаварском районе. Две ракеты попали на территорию рядом с частными домами в Новобаварском районе, повреждены стекла, двери, заборы и крыша.

Также ракеты попали на территорию в/ч, на территорию СИЗО. Ранения получили 3 сотрудника СИЗО – мужчины 36 и 45 лет и женщина 36 лет. Состояние пострадавших легкое, в госпитализации не нуждались.

Также враг совершил массированную атаку БПЛА "Шахед" на объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе с. Донец. Пострадал 44-летний охранник и 66-летний работник объекта. Оба госпитализированы в среднем состоянии.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Олейниково, Нескучное, Вильча, Красное Первое, Тополя.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Двуречанское, Западное, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Купянск и Крохмальное. В результате обстрела пгт Двуречная Купянского района в четверг днем повреждены жилые дома, хозяйственные постройки.

Сумская область: ночью врагом осуществлено 6 обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области: Белопольской, Зноб-Новгородской, Юнаковской. Стреляли из минометов и артиллерии. Без последствий.

В четверг в течение дня россияне совершили обстрелы территории 3 общин Сумщины: Белопольской, Краснопольской, Середино-Будской.

Краснопольская громада: в результате обстрела получил ранения местный житель.

В Середино-Будской общине в результате обстрела повреждены недействующее зернохранилище и частный дом

Черниговщина: за сутки – два обстрела, из минометов и артиллерии, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Херсонщина: россияне продолжают обстрелы населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов. За минувшие сутки противник совершил 64 обстрела, выпустив 243 снаряда. Херсонщина находилась под огнем российской авиации "Градов" и артиллерии.

Город Херсон враг обстрелял 9 раз. 25 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома. Один человек погиб, двое получили ранения.

В четверг утром российская авиация атаковала село Львов Бериславского района. Враг прицельно ударил управляемыми авиабомбами по мирным людям, заявляет ОВА. Взрывной волной и обломками снарядов повреждено порядка десяти домов местных жителей. Люди не пострадали.

В Большой Александровке взорвалась оставленная российскими войсками мина. 37-летний мужчина погиб на месте. 67-летний мужчина получил многочисленные ожоги тела и лица, и сейчас находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь.

С деоккупированной территории области эвакуирован 61 человек.

Николаевская область: днем 30 марта враг дважды наносил артиллерийские обстрелы акватории Очаковской громады. Без пострадавших.