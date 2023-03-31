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На Херсонщині на міні підірвались 3 енергетиків, 2 з них загинули - ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 31 березня 2023, 11:08
На Херсонщині на міні підірвались 3 енергетиків, 2 з них загинули - ОВА
Фото Прокудіна у Telegram

У селі Посад-Покровське Херсонської області на російській міні підірвалися 3 енергетиків, 2 з яких загинули.

Джерело: керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Це наші енергетики, які працювали над відновленням електромереж. За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один - дістав поранення".

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Деталі: За словами очільника області, на місці вже працюють бригади швидкої допомоги.

 

Теми: Херсонська областьвійнажертви
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