На Херсонщині на міні підірвались 3 енергетиків, 2 з них загинули - ОВА

У селі Посад-Покровське Херсонської області на російській міні підірвалися 3 енергетиків, 2 з яких загинули.

Джерело: керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Це наші енергетики, які працювали над відновленням електромереж. За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один - дістав поранення".

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Деталі: За словами очільника області, на місці вже працюють бригади швидкої допомоги.