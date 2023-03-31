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На Херсонщине на мине подорвались 3 энергетиков, 2 из них погибли - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 31 марта 2023, 11:08
На Херсонщине на мине подорвались 3 энергетиков, 2 из них погибли - ОВА
Фото Прокудина в Telegram

В селе Посад-Покровское Херсонской области на российской мине подорвались 3 энергетиков, 2 из которых погибли.

Источник: руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Это наши энергетики, которые работали над восстановлением электросетей. По предварительной информации, двое мужчин погибли, а один - получил ранения".

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Детали: По словам главы области, на месте уже работают бригады скорой помощи.

 

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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