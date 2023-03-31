Орбан: Лідери ЄС готові обговорювати миротворців для України, так можна дійти до Третьої світової

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу близькі до обговорення відправлення миротворчих сил до України.

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".

Орбан зазначив, що західні лідери все частіше говорять про можливість направлення миротворців. Хто саме і на якому рівні веде ці переговори, угорський прем'єр не уточнив.

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"Ми зараз близькі до того, що для європейських лідерів стане легітимним відправляти якісь миротворчі сили на фронт. Якщо так буде тривати, ми можемо дійти до Третьої світової війни", - сказав Орбан.

Він також заявив, що ще рік тому лідери ЄС сперечалися, чи припустимо в принципі надсилати зброю, а тепер надсилають в Україну все більше і більше важкої зброї.

"На Заході стверджують, що війну і Україну треба підтримувати, тому що це правильно. Але це не так. На кону стоїть питання світової війни і миру в усьому світі", - сказав Орбан.

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Він також повідомив, що у п'ятницю, 31 березня, парламент Угорщини ухвалить постанову з вимогою припинення вогню.

"Ми повинні говорити не про мирні переговори, а про припинення вогню. Якщо буде припинення вогню, тоді є шанс подумати про хід мирних переговорів. В першу чергу має бути припинення вогню, щоб більше не гинули люди, щоб більше не руйнували міста, щоб більше не гинули цивільні. Якщо це буде, тоді може бути прорив", - вважає Орбан.

Нагадаємо, угорська президентка Каталін Новак заявила про підтримку мирного плану для України, який не передбачає перемоги Росії й водночас ґрунтується на "реалістичних цілях".

Зазначимо, що інші угорські високопосадовці висловлюють менш категоричну позицію щодо досягнення миру в Україні.

Орбан заявляв, що Угорщина не планує розривати економічні відносини з Росією і "радить усьому західному світу робити те ж саме".