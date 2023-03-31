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Орбан: Лидеры ЕС готовы обсуждать миротворцев для Украины, так можно дойти до Третьей мировой

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 10:44

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза близки к обсуждению вопроса об отправке миротворческих сил в Украину.

Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".

Орбан отметил, что западные лидеры все чаще говорят о возможности направления миротворцев. Кто именно и на каком уровне ведет эти переговоры, венгерский премьер не уточнил.

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"Мы сейчас близки к тому, что для европейских лидеров станет легитимным отправлять какие-то миротворческие силы на фронт. Если так будет продолжаться, мы можем дойти до Третьей мировой войны", - сказал Орбан.

Он также заявил, что еще год назад лидеры ЕС спорили, допустимо ли в принципе посылать оружие, а теперь посылают в Украину все больше и больше тяжелого оружия.

"На Западе утверждают, что войну и Украину надо поддерживать, потому что это правильно. Но это не так. На кону стоит вопрос мировой войны и мира во всем мире", - сказал Орбан.

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Он также сообщил, что в пятницу, 31 марта, парламент Венгрии примет постановление с требованием прекращения огня.

"Мы должны говорить не о мирных переговорах, а о прекращении огня. Если будет прекращение огня, тогда есть шанс подумать о ходе мирных переговоров. В первую очередь должно быть прекращение огня, чтобы больше не гибли люди, чтобы больше не разрушались города, чтобы больше не гибли гражданские. Если это будет, тогда может быть прорыв", - считает Орбан.

Напомним, венгерский президент Каталин Новак заявила о поддержке мирного плана для Украины, который не предусматривает победы России и одновременно основывается на "реалистичных целях".

Отметим, что другие венгерские чиновники выражают менее категоричную позицию по достижению мира в Украине.

Орбан заявлял, что Венгрия не планирует разрывать экономические отношения с Россией и "советует всему западному миру делать то же самое".

Темы: ОрбанЕСУкраинавойна
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