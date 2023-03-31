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Німеччина розглядає модернізацію української ГТС для транспортування водню - Міненерго

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 11:35
Німеччина розглядає модернізацію української ГТС для транспортування водню - Міненерго
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Німеччина може зайнятися проєктами з модернізації української газотранспортної системи для транспортування водню. 

Про це, як пише "Європейська правда", йшлося під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з державним секретарем офісу федерального канцлера Німеччини Йоргом Кукісом, повідомила пресслужба Міненерго.

"Є величезний потенціал двосторонньої співпраці у сфері виробництва та транспортування водню. Німеччина розглядає відповідні проєкти, серед яких - можливу модернізацію української ГТС для транспортування водню", - заявили у міністерстві за підсумками переговорів.

У програмі чинного уряду Німеччини, викладеній в коаліційній угоді, є прагнення поглибити енергетичне партнерство з Україною, маючи великі амбіції у сферах відновлюваної енергії і виробництва "зеленого" водню.

Читайте також аналіз про те, як Україна може допомогти ЄС із переходом на водень.

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Теми: НімеччинаГТСУкраїна
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