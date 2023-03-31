Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия рассматривает модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода - Минэнерго

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 11:35
Германия рассматривает модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода - Минэнерго
скриншот

Германия может заняться проектами по модернизации украинской газотранспортной системы для транспортировки водорода.

Об этом, как пишет "Европейская правда", шла речь во время встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с государственным секретарем офиса федерального канцлера Германии Йоргом Кукисом, сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Есть огромный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере производства и транспортировки водорода. Германия рассматривает соответствующие проекты, среди которых - возможную модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода", - заявили в министерстве по итогам переговоров.

В программе действующего правительства Германии, изложенной в коалиционном соглашении, есть стремление углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сферах возобновляемой энергии и производства "зеленого" водорода.

Читайте также анализ о том, как Украина может помочь ЕС с переходом на водород.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГерманияГТСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Посол Китая назвал "риторическим приемом" заявления о "безграничной дружбе" с РФ

Отопительный сезон в Киеве завершится 8 апреля – Кличко

фото, видеоЗеленский и Дуда встретились в Варшаве

Главный храм УПЦ МП во Львове переходит в ПЦУ

В действиях экс-главы СБУ Баканова по делу Кулинича криминала нет – ГБР

ВСУ успешно контратаковали россиян возле Авдеевки - ISW

Все новости...
Германия
В Германии после отмены ковидных ограничений вырос уровень преступности
Германия отчиталась об очередной переданной Украине помощи, включая Leopard 2 и Marder
Количество украинских детей в школах Германии достигло почти 210 тысяч
Последние новости
13:25
МКИП готовит номинационное досье для внесения ландшафта Чернигова в наследие ЮНЕСКО
13:23
Польская PKN Orlen разорвала последний нефтяной контракт с Россией
13:22
видеоДуда вручил Зеленскому наивысшую награду Польши
13:21
фото Оккупанты из танков обстреляли Великую Новоселку: есть погибший и раненые
13:17
В США инъекция Gohibic для лечения больных COVID-19 получила разрешение на экстренное использование
13:13
Посол Китая назвал "риторическим приемом" заявления о "безграничной дружбе" с РФ
13:05
Отопительный сезон в Киеве завершится 8 апреля – Кличко
12:52
"Новая почта" в марте открыла 10 новых отделений в Польше
12:52
Российских и белорусских борцов допустили к международным соревнованиям
12:44
РФ использовала стратегический запас дальнобойных ракет на трансформаторные будки – Игнат
Все новости...