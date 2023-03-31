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Германия рассматривает модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода - Минэнерго

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 11:35
Германия рассматривает модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода - Минэнерго
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Германия может заняться проектами по модернизации украинской газотранспортной системы для транспортировки водорода.

Об этом, как пишет "Европейская правда", шла речь во время встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с государственным секретарем офиса федерального канцлера Германии Йоргом Кукисом, сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Есть огромный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере производства и транспортировки водорода. Германия рассматривает соответствующие проекты, среди которых - возможную модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода", - заявили в министерстве по итогам переговоров.

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В программе действующего правительства Германии, изложенной в коалиционном соглашении, есть стремление углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сферах возобновляемой энергии и производства "зеленого" водорода.

Читайте также анализ о том, как Украина может помочь ЕС с переходом на водород.

Темы: ГерманияГТСУкраина
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