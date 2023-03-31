Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бучанському районі окупанти скоїли понад 9000 воєнних злочинів – ОГП

Валентина РоманенкоП'ятниця, 31 березня 2023, 11:35
У Бучанському районі окупанти скоїли понад 9000 воєнних злочинів – ОГП
інфографіка ОГП

За час окупації російські військові вчинили в Бучанському районі Київської області більш ніж 9000 воєнних злочинів.

Джерело: генпрокурор Андрій Костін у соцмережах

Пряма мова: "Рік тому Сили оборони України звільнили Бучу. Тоді всі ми вперше побачили свідчення безпрецедентних масштабів звірств ворога.

За 33 дні окупації в Бучанському районі було вчинено більш як 9000 воєнних злочинів. Жахливі цифри…

Понад 270 злочинів щодня. Понад 1400 мирних мешканців було вбито. Багато з них — закатовано. Серед загиблих — 37 дітей. Ще 52 дітей було поранено".

Деталі: За словами Костіна, за рік органи прокуратури повідомили про підозру майже сотні військових РФ. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 35.

Серед них — генерал-полковник, командувач Центрального військового округу РФ, який безпосередньо керував окупацією Сумської, Чернігівської та Київської областей. До 12 років позбавлення волі засуджено двох військовослужбовців рф за незаконне позбавлення волі цивільних і мародерство.

ВІДЕО ДНЯ

Генпрокурор запевнив, що правоохоронці не зупиняться, поки всі організатори та виконавці воєнних злочинів не отримають вироки.

Теми: БучаКиївська областьвійнаОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Посол КНР назвав "риторичним прийомом" заяви про "безмежну дружбу" з Росією

Опалювальний сезон у Києві завершиться 8 квітня – Кличко

фото, відеоЗеленський і Дуда зустрілись у Варшаві

Головний храм УПЦ МП у Львові переходить до ПЦУ

У діях ексглави СБУ Баканова щодо справи Кулініча криміналу немає – ДБР

ЗСУ успішно контратакували росіян біля Авдіївки – ISW

Усі новини...
Буча
Французькі праві повстали проти картини про злочини росіян у Бучі
У Бучі викрили чоловіка, який вдома зберігав дитячу порнографію
Прем′єр Японії відвідав Бучу: Відчуваю великий гнів через скоєні тут звірства
Останні новини
13:42
ЄС виплатив Молдові 10 млн євро підтримки, згодом надасть ще 40 млн євро
13:25
МКІП готує номінаційне досьє для внесення ландшафту Чернігова до спадщини ЮНЕСКО
13:23
Польська PKN Orlen розірвала останній нафтовий контракт з Росією
13:22
відеоДуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі
13:21
фото, оновлено Окупанти обстріляли Олексієво-Дружківку: є загиблі і поранені
13:17
У США ін’єкція Gohibic для лікування хворих на COVID-19 отримала дозвіл на екстрене використання
13:13
Посол КНР назвав "риторичним прийомом" заяви про "безмежну дружбу" з Росією
13:05
Опалювальний сезон у Києві завершиться 8 квітня – Кличко
12:52
"Нова пошта" у березні відкрила 10 нових відділень у Польщі
12:52
Російських та білоруських борців допустили до міжнародних змагань
Усі новини...