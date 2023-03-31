У Бучанському районі окупанти скоїли понад 9000 воєнних злочинів – ОГП

За час окупації російські військові вчинили в Бучанському районі Київської області більш ніж 9000 воєнних злочинів.

Джерело: генпрокурор Андрій Костін у соцмережах

Пряма мова: "Рік тому Сили оборони України звільнили Бучу. Тоді всі ми вперше побачили свідчення безпрецедентних масштабів звірств ворога.

За 33 дні окупації в Бучанському районі було вчинено більш як 9000 воєнних злочинів. Жахливі цифри…

Понад 270 злочинів щодня. Понад 1400 мирних мешканців було вбито. Багато з них — закатовано. Серед загиблих — 37 дітей. Ще 52 дітей було поранено".

Деталі: За словами Костіна, за рік органи прокуратури повідомили про підозру майже сотні військових РФ. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 35.

Серед них — генерал-полковник, командувач Центрального військового округу РФ, який безпосередньо керував окупацією Сумської, Чернігівської та Київської областей. До 12 років позбавлення волі засуджено двох військовослужбовців рф за незаконне позбавлення волі цивільних і мародерство.

ВІДЕО ДНЯ

Генпрокурор запевнив, що правоохоронці не зупиняться, поки всі організатори та виконавці воєнних злочинів не отримають вироки.