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В Бучанском районе оккупанты совершили более 9000 военных преступлений – ОГП

Валентина РоманенкоПятница, 31 марта 2023, 11:35
В Бучанском районе оккупанты совершили более 9000 военных преступлений – ОГП
инфографика ОГП

За время оккупации российские военные совершили в Бучанском районе Киевской области более 9000 военных преступлений.

Источник: генпрокурор Андрей Костин в соцсетях

Прямая речь: "Год назад Силы обороны Украины освободили Бучу. Тогда все мы впервые увидели свидетельство беспрецедентных масштабов зверств врага.

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За 33 дня оккупации в Бучанском районе было совершено более 9000 военных преступлений. Ужасные цифры...

Более 270 преступлений ежедневно. Более 1400 мирных жителей были убиты. Многие из них - замучены. Среди погибших - 37 детей. Еще 52 ребенка были ранены".

Детали: По словам Костина, за год органы прокуратуры сообщили о подозрении почти сотне военных РФ. В суд направлены обвинительные акты в отношении 35.

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Среди них - генерал-полковник, командующий Центрального военного округа РФ, который непосредственно руководил оккупацией Сумской, Черниговской и Киевской областей. К 12 годам лишения свободы приговорены двое военнослужащих рф за незаконное лишение свободы гражданских и мародерство.

Генпрокурор заверил, что правоохранители не остановятся, пока все организаторы и исполнители военных преступлений не получат приговоры.

Темы: БучаКиевская областьвойнаОфис генпрокурора
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