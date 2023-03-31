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Лукашенко заявив, що в Білорусь планує вторгнутись НАТО

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 31 березня 2023, 12:05
Лукашенко заявив, що в Білорусь планує вторгнутись НАТО
Олександр Лукашенко, сриншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у посланні білоруському народу заявив, що країни НАТО готуються до вторгнення на білоруську територію.

Джерело: Лукашенко у посланні білоруському народу та національним зборам

Пряма мова Лукашенка: "Повірте на слово, я вас ніколи не обманював. Вони (країни НАТО – ред.) готуються вторгнутися на територію Білорусі для знищення нашої країни".

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Деталі: Білоруський диктатор пояснив своє твердження тим, що сьогодні, за його словами, прискореними темпами йде перекидання військ НАТО у східному напрямку.

За його оцінками угруповання блоку лише в Польщі та країнах Балтії налічує понад 21 тисячу військовослужбовців, 250 танків, майже 500 бронемашин, близько 150 літаків і вертольотів. "І вся ця армада демонстративно тренується біля кордонів Білорусі та Росії", - поскаржився Лукашенко.

Крім того, Лукашенко почав лякати, що на Заході також формують полки та легіони, щоб здійснити переворот в країні. Однак він не розповів деталей. "Прийде час, я вам розповім про це все. Сьогодні не час, триває копітка закрита робота", - підсумував Лукашенко.

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Теми: ЛукашенкоБілорусьНАТО
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