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Лукашенко заявил, что в Беларусь планирует вторгнуться НАТО

Станислав ПогориловПятница, 31 марта 2023, 12:05
Лукашенко заявил, что в Беларусь планирует вторгнуться НАТО
Александр Лукашенко, скрншот

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу заявил, что страны НАТО готовятся к вторжению на белорусскую территорию.

Источник: Лукашенко в послании белорусскому народу и национальному собранию

Прямая речь Лукашенко: "Поверьте на слово, я вас никогда не обманывал. Они (страны НАТО - ред.) готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны".

Детали: Белорусский диктатор объяснил свое утверждение тем, что сегодня, по его словам, ускоренными темпами идет переброска войск НАТО в восточном направлении.

По его оценкам группировка блока только в Польше и странах Балтии насчитывает более 21 тысячи военнослужащих, 250 танков, почти 500 бронемашин, около 150 самолетов и вертолетов. "И вся эта армада демонстративно тренируется у границ Беларуси и России", - посетовал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко начал пугать, что на Западе также формируют полки и легионы, чтобы осуществить переворот в стране. Однако он не рассказал деталей. "Придет время, я вам расскажу об этом все. Сегодня не время, идет кропотливая закрытая работа", - подытожил Лукашенко.

Темы: ЛукашенкоБеларусьНАТО
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