Лукашенко половину свого послання говорив про війну в Україні та необхідність переговорів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко левову частину свого послання до народу присвятив не Білорусі, а російській війні проти України, багато разів наголошував на необхідності переговорів Зеленського і Путіна, та також трохи полякав ядерною зброєю і тим, що Росія нібито ще не розгорнула свою воєнну машину на повну міць.

Джерело: послання Лукашенка білоруському народу і парламенту 31 березня

Пряма мова самопроголошеного президента: "З чого починалися всі відомі гарячі конфлікти останніх десятиліть? З невгамовного прагнення Заходу підпорядкувати собі весь світ. І навіть не Заходу – однієї країни. З переходу самодостатніх, часом дуже міцних, справді незалежних держав під зовнішнє управління".

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Деталі: Практично все своє послання Лукашенко присвятив російській війні проти України. І кожні кілька хвилин наголошував на необхідності переговорів.

Самопроголошений президент Білорусі згадав, як Росія окупувала Крим.

За словами Лукашенка, Російська Федерація нібито "змушена була піти на надзвичайні заходи, включивши до складу Росії Крим", щоб запобігти "небезпеці вступу України до НАТО". А потім нібито Путін "був змушений вжити заходів щодо захисту російської людини".

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Лукашенко розповів, як він нібито намагався зупинити російську війну проти України і нібито "як песик бігав від одного президента до іншого і передавав різні меседжі", і навіть пропонував поставити "білоруські прикордонні війська на тому кордоні в 450км, який вимагали українці віддати під контроль України".

Він також пригадав російські погрози ядерною зброєю, коли "на горизонті замаячила третя світова з ядерними пожежами", і додав, що важливо було почати "переговори без попередніх умов".

Лукашенко також розповів, що тоді він нібито "по-братськи і по-синівськи" вмовляв Зеленського припинити війну.

Нині, за його словами, нібито також є "унікальний шанс для перемовин", оскільки Росія нібито поки що "не розгорнула своє військове виробництво на повну міць", бо, "якщо вона розгорнеться на повну, то про мир буде говорити дуже складно".

Після цього Лукашенко – вкотре за півгодини свого послання – запропонував припинити бойові дії та оголосити "перемир'я без права переміщення і перегрупування військ з обох сторін".

А якщо, за його словами, буде "помічено хоч найменше пересування через кордон України західної зброї", то Росія нібито "зобов'язана задіяти всю свою зброю – і фосфорні боєприпаси, і збіднений уран, і збагачений уран – усе має піти в дію".

Лукашенко також заявив, що нібито має "інсайдерську інформацію", що українські та російські військові на лінії зіткнення вже нібито "домовляються між собою".

"Треба йти на переговори, йти напряму, не очікувати посередників ні зі сходу, ні із заходу", – заявив Лукашенко.