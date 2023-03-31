Лукашенко половину своего послания говорил о войне в Украине и необходимости переговоров

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко львиную часть своего послания к народу посвятил не Беларуси, а российской войне против Украины, много раз подчеркивал необходимость переговоров Зеленского и Путина, а также немного попугал ядерным оружием и тем, что Россия якобы еще не развернула свою военную машину на полную мощь.

Источник: послание Лукашенко белорусскому народу и парламенту 31 марта

Прямая речь самопровозглашенного президента: "С чего начинались все известные горячие конфликты последних десятилетий? С неуемного стремления Запада подчинить себе весь мир. И даже не Запада – одной страны. С перехода самодостаточных, порой очень крепких, действительно независимых государств под внешнее управление".

Детали: Практически все свое послание Лукашенко посвятил российской войне против Украины. И каждые несколько минут подчеркивал необходимость переговоров.

Самопровозглашенный президент Беларуси вспомнил, как Россия оккупировала Крым.

По словам Лукашенко, Российская Федерация якобы "вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым", чтобы предотвратить "опасность вступления Украины в НАТО". А потом якобы Путин "был вынужден принять меры по защите русского человека".

Лукашенко рассказал, как он якобы питался остановить российскую войну против Украины и якобы "как собачонка бегал от одного президента к другому и передавал разные месседжи", и даже предлагал поставить "белорусские погранвойска на той границе в 450км, которую требовали украинцы отдать под контроль Украины".

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Он также вспомнил российские угрозы ядерным оружием, когда "на горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами", и добавил, что важно было начать "переговоры без предварительных условий".

Лукашенко также рассказал, что тогда он якобы "по-братски и по-сыновьи" уговаривал Зеленского прекратить войну.

Сейчас, по его словам, якобы тоже есть "уникальный шанс для переговоров", поскольку Россия якобы пока еще "не развернула свое военное производство на полную мощь", потому что, "если она развернется на полную, то о мире будет говорить очень сложно".

После этого Лукашенко – в который раз за пол часа своего послания – предложил прекратить боевые действия и объявить "перемирие без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон".

А если, по его словам, будет "замечено хоть малейшее передвижение через границу Украины западного оружия", то Россия якобы "обязана задействовать все свое оружие – и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран – все должно пойти в действие".

Лукашенко также заявил, что якобы имеет "инсайдерскую информацию", что украинские и российские военные на линии соприкосновения уже якобы "договариваются между собой".

"Надо идти на переговоры, идти напрямую, не ожидать посредников ни с востока, ни с запада", – заявил Лукашенко.