Резніков розповів послам ЄС, чого не вистачає для ефективного контрнаступу

Міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з делегацією комітету Євросоюзу з питань політики та безпеки заявив, що Україні для контрнаступу проти російських загарбників необхідні важка техніка та підготовка резервів.

Джерело: Міністерство оборони України

Деталі: Олексій Резніков 30 березня провів зустріч із делегацією комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки на чолі із головою комітету Дельфіною Пронк.

Міністр оборони поінформував європейських партнерів про поточний стан ситуації на передовій, зокрема на північному, східному та південному напрямках.

Окрему увагу акцентовано на наданні Євросоюзом допомоги Силам оборони України і професійній підготовці українських військовослужбовців за кордоном.

Пряма мова Резнікова: "Щиро вдячний вашим країнам за системну підтримку і здійснену роботу. Завдяки постачанню західного озброєння ЗСУ мають успіхи на полі бою.

Проте ми готуємось до контрнаступальної операції, тому Україні необхідні, насамперед, важка техніка та підготовлені резерви.

Ми зацікавлені у проведенні тренувань українських військових на всіх рівнях: від індивідуальної підготовки солдата до колективних навчань підрозділів бригадного рівня.

Я особисто переконався, що українські захисники і захисниці мають високий бойовий дух. З впевненістю кажу, що наші хлопці й дівчата готові продовжувати боротьбу за Україну".

Деталі: Резніков також зазначив, що питанню постачання зброї та її обліку приділяється дуже прискіплива увага в Міноборони та ЗСУ.

Він ознайомив іноземних гостей із запровадженою в Міністерстві оборони логістичною програмою LOGFAS, якою користуються всі члени НАТО, і яка дозволяє моніторити постачання Україні озброєння від країн-партнерів і контролювати рух матеріально-технічної допомоги.

Міністр оборони також висловив сподівання, що Вільнюський саміт НАТО засвідчить, що Україна є не лише надійним партнером Альянсу, а й країною, яка добре вивчила російського агресора і вміє воювати проти нього.

🇪🇺 standing strong with 🇺🇦. For the 1st time since Russia’s invasion and devastation 400 days ago, Ambassadors of all 27 🇪🇺 Member States were in Ukraine. We are here to help its fight for freedom. Ukraine confirms effect of the EU’s support #EUMAM #EPF @EUAM_Ukraine @eu_eeas pic.twitter.com/GeBI63M9pb