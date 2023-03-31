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Резников рассказал послам ЕС, чего не хватает для эффективного контрнаступления

Елена РощинаПятница, 31 марта 2023, 12:40
Резников рассказал послам ЕС, чего не хватает для эффективного контрнаступления

Министр обороны Алексей Резников во время встречи с делегацией комитета Евросоюза по вопросам политики и безопасности заявил, что Украине для контрнаступления против российских захватчиков необходимы тяжелая техника и подготовка резервов.

Источник: Министерство обороны Украины

Детали: Алексей Резников 30 марта провел встречу с делегацией комитета Европейского Союза по вопросам политики и безопасности во главе с главой комитета Дельфиной Пронк.

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Министр обороны проинформировал европейских партнеров о текущем состоянии ситуации на передовой, в частности на северном, восточном и южном направлениях. 

Отдельное внимание акцентировано на предоставлении Евросоюзом помощи Силам обороны Украины и профессиональной подготовке украинских военнослужащих за рубежом.

Прямая речь Резникова: "Искренне благодарен вашим странам за системную поддержку и осуществленную работу. Благодаря поставке западного вооружения ВСУ имеют успехи на поле боя. 

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Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы. 

Мы заинтересованы в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдата до коллективных учений подразделений бригадного уровня. 

Я лично убедился, что украинские защитники и защитницы имеют высокий боевой дух. С уверенностью говорю, что наши ребята готовы продолжать борьбу за Украину".

 

Детали: Резников также отметил, что вопросу поставки оружия и его учета уделяется очень пристальное внимание в Минобороны и ВСУ. 

 

Он ознакомил иностранных гостей с введенной в Министерстве обороны логистической программой LOGFAS, которой пользуются все члены НАТО, и которая позволяет мониторить поставки Украине вооружения от стран-партнеров и контролировать движение материально-технической помощи. 

Алексей Резников и Дельфина Пронк
Алексей Резников и Дельфина Пронк
mil.gov.ua

Министр обороны также выразил надежду, что Вильнюсский саммит НАТО засвидетельствует, что Украина является не только надежным партнером Альянса, но и страной, которая хорошо изучила российского агрессора и умеет воевать против него.

Послы всех 27 стран-членов ЕС впервые за 400 дней полномасштабной войны посетили Украину.

Темы: РезниковЕСконтрнаступлениевойна
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