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Постпреди всіх країн-членів при Євросоюзі відвідали Київ зі спільним візитом

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 13:03
Постпреди всіх країн-членів при Євросоюзі відвідали Київ зі спільним візитом
скриншот

Постійні представники всіх країн-членів при Євросоюзі 30 березня відвідали Україну зі спільним візитом.

Про це "Європейській правді" повідомило джерело у структурах ЄС

Посли, які є членами Комітету з питань політики та безпеки (PSС), приїжджали в четвер до України, щоб продемонструвати солідарність ЄС та подальшу непохитну підтримку.

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Комітет відповідає за Спільну зовнішню та безпекову політику ЄС та Спільну політику безпеки та оборони.

Візит символічно організували на 400-й день від початку повномасштабного вторгнення.

Перед приїздом до України вони провели два дні з Місією ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM), і вони зустрілися з українськими солдатами після військових навчань ЄС у Німеччині та Польщі.

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У четвер, за даними з різних джерел "ЄвроПравди", відбулися зустрічі з народними депутатами, міністром оборони Олексієм Резніковим, віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, заступником міністра закордонних справ Євгеном Перебийносом, заступником глави Офісу президента Романом Машовцем, а також відвідали Бородянку

Це перший візит усіх 27 послів країн-членів ЄС до України з моменту повномасштабного вторгнення Росії. До 24 лютого 2022  року також ніколи не відбувалося подібних візитів до України у повному складі, такі виїзні зустрічі комітету є непересічними подіями.

"ЄС залишається відданим підтримці України, щоб дати можливість країні та її народу захистити себе від невиправданої агресивної війни Росії", - підкреслив співрозмовник "ЄвроПравди".

Теми: ЄСКиїввійна
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