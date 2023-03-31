Постпреди всіх країн-членів при Євросоюзі відвідали Київ зі спільним візитом

Постійні представники всіх країн-членів при Євросоюзі 30 березня відвідали Україну зі спільним візитом.

Про це "Європейській правді" повідомило джерело у структурах ЄС

Посли, які є членами Комітету з питань політики та безпеки (PSС), приїжджали в четвер до України, щоб продемонструвати солідарність ЄС та подальшу непохитну підтримку.

Комітет відповідає за Спільну зовнішню та безпекову політику ЄС та Спільну політику безпеки та оборони.

Візит символічно організували на 400-й день від початку повномасштабного вторгнення.

Перед приїздом до України вони провели два дні з Місією ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM), і вони зустрілися з українськими солдатами після військових навчань ЄС у Німеччині та Польщі.

У четвер, за даними з різних джерел "ЄвроПравди", відбулися зустрічі з народними депутатами, міністром оборони Олексієм Резніковим, віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, заступником міністра закордонних справ Євгеном Перебийносом, заступником глави Офісу президента Романом Машовцем, а також відвідали Бородянку

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Це перший візит усіх 27 послів країн-членів ЄС до України з моменту повномасштабного вторгнення Росії. До 24 лютого 2022 року також ніколи не відбувалося подібних візитів до України у повному складі, такі виїзні зустрічі комітету є непересічними подіями.

"ЄС залишається відданим підтримці України, щоб дати можливість країні та її народу захистити себе від невиправданої агресивної війни Росії", - підкреслив співрозмовник "ЄвроПравди".