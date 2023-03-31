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Постпреды всех стран-членов при Евросоюзе посетили Киев с совместным визитом

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 13:03
Постпреды всех стран-членов при Евросоюзе посетили Киев с совместным визитом
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Постоянные представители всех стран-членов при Евросоюзе 30 марта посетили Украину с совместным визитом.

Об этом "Европейской правде" сообщил источник в структурах ЕС.

Послы, которые являются членами Комитета по вопросам политики и безопасности (PSC), приезжали в четверг в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность ЕС и дальнейшую непоколебимую поддержку.

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Комитет отвечает за Общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС и Общую политику безопасности и обороны.

Визит символически организовали на 400-й день от начала полномасштабного вторжения.

Перед приездом в Украину они провели два дня с Миссией ЕС по военной помощи Украине (EUMAM), и они встретились с украинскими солдатами после военных учений ЕС в Германии и Польше.

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В четверг, по данным из разных источников ЕвроПравды, состоялись встречи с народными депутатами, министром обороны Алексеем Резниковым, вице-премьером Ольгой Стефанишиной, заместителем министра иностранных дел Евгением Перебийносом, заместителем главы Офиса президента Романом Машовцем, а также посещение Бородянки.

Это первый визит всех 27 послов стран-членов ЕС в Украину с момента полномасштабного вторжения России. До 24 февраля 2022 года также никогда не происходило подобных визитов в Украину в полном составе, такие выездные встречи комитета являются незаурядными событиями.

"ЕС остается преданным поддержке Украины, чтобы дать возможность стране и ее народу защитить себя от неоправданной агрессивной войны России", - подчеркнул собеседник ЕвроПравды.

Темы: ЕСКиеввойна
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