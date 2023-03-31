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Серед росіян знизилася підтримка війни проти України – опитування

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 31 березня 2023, 13:16
Серед росіян знизилася підтримка війни проти України – опитування
Затримання правозахисника в РФ, фото з Настоящее время

У березні серед росіян знизилася підтримка дій армії Росії в Україні, більше за інших "за" – літні люди, які дізнаються новини з телебачення.

Джерело: російський Левада-центр

Деталі: Згідно з результатами опитування, 41% безумовно підтримують дії армії РФ в Україні (у лютому – 48%), 31% скоріше підтримують (у лютому – 31%). Не підтримують – 20% (у лютому – 17%).

 

Більше за інших війну проти України підтримують ті, хто довіряють ТБ як основному джерелу новин (79%), схвалює діяльність президента РФ (81%), а також опитані віком понад 55 років (79%) і чоловіки (77%).

 

Рідше демонструє підтримку молодь (58% серед респондентів 18-24 років) і жінки (68%), а також ті, хто не довіряє жодним джерелам новин (62%). 

 

Найменший рівень підтримки спостерігається серед тих, хто не схвалює роботу президента РФ (26%). 

 

Водночас Левада-центр фіксує зниження інтересу росіян до війни проти України з грудня минулого року: 21% слідкують за війною "дуже уважно" (у січні – 22%) і ще 32% слідкують "досить уважно" (35% – у січні). 47% опитаних стежать неуважно або не стежать взагалі.

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Опитування проведено 23-29 березня 2023 року за репрезентативною вибіркою міського та сільського населення обсягом 1633 особи віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. 

Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка за вибірки 1600 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% для показників, близьких до 10% / 90% та 1,5% для показників, близьких до 5% / 95%.

Теми: Росіяопитуваннявійна
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