Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Среди россиян снизилась поддержка войны против Украины – опрос

Татьяна ЛозовенкоПятница, 31 марта 2023, 13:16
Среди россиян снизилась поддержка войны против Украины – опрос
Затримання правозахисника в РФ, фото з Настоящее время

В марте среди россиян снизилась поддержка действий армии России в Украине, больше остальных "за" – пожилые люди, которые узнают новости из телевидения.

Источник: российский Левада-центр

Детали: Согласно результатам опроса, 41% определенно поддерживают действия армии РФ в Украине (в феврале – 48%), 31% скорее поддерживают (в феврале – 31%). Не поддерживают – 20% (в феврале – 17%).

 

Больше остальных войну против Украины поддерживают те, кто доверяют ТВ как основному источнику новостей (79%), одобряет деятельность президента (81%), а также опрошенные возрастом от 55 лет (79%) и мужчины (77%). 

 

Реже демонстрирует поддержку молодежь (58% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (68%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (62%) 

 

Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу президента РФ (26%). 

 

В то же время Левада-центр фиксирует снижение интереса россиян к войне против Украины с декабря прошлого года: 21% следят за войной "очень внимательно" (в январе – 22%) и еще 32% следят "довольно внимательно" (35% – в январе). 47% опрошенных следят невнимательно или не следят вообще.

ВИДЕО ДНЯ
 
 

Опрос проведен 23-29 марта 2023 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Исследование проводится дома у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% и 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Темы: Росcияопросвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Посол Китая назвал "риторическим приемом" заявления о "безграничной дружбе" с РФ

Отопительный сезон в Киеве завершится 8 апреля – Кличко

фото, видеоЗеленский и Дуда встретились в Варшаве

Главный храм УПЦ МП во Львове переходит в ПЦУ

В действиях экс-главы СБУ Баканова по делу Кулинича криминала нет – ГБР

ВСУ успешно контратаковали россиян возле Авдеевки - ISW

Все новости...
Росcия
Генштаб: на оккупированной Луганщине дезертировали 50 российских военных
В Молдову не пустили россиянина, воевавшего против Украины
После обстрела россиян в Запорожье деформированные двери заблокировали в доме женщину с ребенком
Последние новости
15:24
Зеленский в Варшаве встретится с представителями польской оппозиции - СМИ
15:18
Краматорск: река вернулась в русло, жителям подтопленных домов обещают компенсации
15:03
Суд арестовал активы предприятий эксдепутата и российского олигарха
15:02
Кремль боится новой волны мобилизации, хотя имеет проблемы с "военной силой" – CNN
14:59
УПЦ МП сообщила о первом допросе митрополита Павла
14:55
89% украинцев положительно относятся к ЕС, 79% - к НАТО
14:40
Испания отсрочила дату отправки шести танков Leopard 2 в Украину
14:28
видеоНа Буковине УПЦ МП не пускала в церковь верующих отпеть погибшего воина
14:26
документВ Литве опубликовали документы о членстве действующего президента в Компартии во времена СССР
14:15
"Съем москаленка": детский омбудсмен РФ рассказала о похищенном и "усыновленном" подростке из Мариуполя
Все новости...
Реклама: