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Среди россиян снизилась поддержка войны против Украины – опрос

Татьяна ЛозовенкоПятница, 31 марта 2023, 13:16
Среди россиян снизилась поддержка войны против Украины – опрос
Затримання правозахисника в РФ, фото з Настоящее время

В марте среди россиян снизилась поддержка действий армии России в Украине, больше остальных "за" – пожилые люди, которые узнают новости из телевидения.

Источник: российский Левада-центр

Детали: Согласно результатам опроса, 41% определенно поддерживают действия армии РФ в Украине (в феврале – 48%), 31% скорее поддерживают (в феврале – 31%). Не поддерживают – 20% (в феврале – 17%).

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Больше остальных войну против Украины поддерживают те, кто доверяют ТВ как основному источнику новостей (79%), одобряет деятельность президента (81%), а также опрошенные возрастом от 55 лет (79%) и мужчины (77%). 

 

Реже демонстрирует поддержку молодежь (58% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (68%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (62%) 

 

Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу президента РФ (26%). 

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В то же время Левада-центр фиксирует снижение интереса россиян к войне против Украины с декабря прошлого года: 21% следят за войной "очень внимательно" (в январе – 22%) и еще 32% следят "довольно внимательно" (35% – в январе). 47% опрошенных следят невнимательно или не следят вообще.

 
 

Опрос проведен 23-29 марта 2023 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Исследование проводится дома у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% и 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Темы: Росcияопросвойна
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