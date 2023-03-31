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Зеленський і лідери чотирьох країн приїхали до Бучі у річницю звільнення

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 13:57
Зеленський і лідери чотирьох країн приїхали до Бучі у річницю звільнення
скриншот

Президент Володимир Зеленський 31 березня прибув до Бучі разом з лідерами Словаччини, Хорватії, Словенії та Молдови, щоб вшанувати пам’ять загиблих під час російської окупації.

Події транслює Офіс президента на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Зеленський прибув до Бучі у річницю звільнення з главою уряду Словаччини Едуардом Гегером, прем’єром Словенії Робером Голобом, прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем та президенткою Молдови Майєю Санду.

Лідери прибули до церкви Святого Апостола Андрія Первозванного, де були знайдені масові поховання вбитих мешканців Бучі.

Раніше повідомлялося, що лідери чотирьох країн прибули до Києва в п'ятницю, щоб взяти участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі.

Інформація про проведення цього саміту не була публічною, візити іноземних лідерів не анонсували. 

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Теми: БучаКиївська областьвійнаЗеленський
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