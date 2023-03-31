Зеленський і лідери чотирьох країн приїхали до Бучі у річницю звільнення

Президент Володимир Зеленський 31 березня прибув до Бучі разом з лідерами Словаччини, Хорватії, Словенії та Молдови, щоб вшанувати пам’ять загиблих під час російської окупації.

Події транслює Офіс президента на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Зеленський прибув до Бучі у річницю звільнення з главою уряду Словаччини Едуардом Гегером, прем’єром Словенії Робером Голобом, прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем та президенткою Молдови Майєю Санду.

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Лідери прибули до церкви Святого Апостола Андрія Первозванного, де були знайдені масові поховання вбитих мешканців Бучі.

Раніше повідомлялося, що лідери чотирьох країн прибули до Києва в п'ятницю, щоб взяти участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі.

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Інформація про проведення цього саміту не була публічною, візити іноземних лідерів не анонсували.