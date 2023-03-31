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Зеленский и лидеры четырех стран приехали в Бучу в годовщину освобождения

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 13:57
Зеленский и лидеры четырех стран приехали в Бучу в годовщину освобождения
скриншот

Президент Владимир Зеленский 31 марта прибыл в Бучу вместе с лидерами Словакии, Хорватии, Словении и Молдовы, чтобы почтить память погибших во время российской оккупации.

События транслирует Офис президента на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Зеленский прибыл в Бучу в годовщину освобождения с главой правительства Словакии Эдуардом Гегером, премьером Словении Робером Голобом, премьером Хорватии Андреем Пленковичем и президентом Молдовы Майей Санду.

Лидеры прибыли в церковь Святого Апостола Андрея Первозванного, где были найдены массовые захоронения убитых жителей Бучи.

Ранее сообщалось, что лидеры четырех стран прибыли в Киев в пятницу, чтобы принять участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.

Информация о проведении этого саммита не была публичной, визиты иностранных лидеров не анонсировали.

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Темы: БучаКиевская областьвойнаЗеленский
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