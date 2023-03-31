Екстесть Татарова зареєстрував ФОП на Закарпатті за адресою фонду з орбіти Каськіва – ЗМІ

Недобуд у Пилипці, де зареєстровані фірма екстестя Татарова і благодійний фонд з орбіти Каськіва. Фото Bihus.Info

Колишній тесть заступника керівника Офісу президента Олега Татарова Олександр Павлушин у травні 2022 року зареєстрував ФОП у недобуді на Закарпатті, де також зареєстрований благодійний фонд з орбіти чиновника часів Януковича Владислава Каськіва.

Джерело: Bihus.Info

Дослівно журналісти: "Юридична адреса реєстрації приватного підприємця Павлушина – недобуд у с. Пилипець. Разом з ним у цьому ж недобуді зареєстрований благодійний фонд, який веде до чиновника часів Януковича Владислава Каськіва, не покараного за крадіжки мільйонів на національних проєктах".

Деталі: Журналісти нагадують, що раніше екстесть Татарова був приватним підприємцем у Кіровоградській області і займався пасажирськими перевезеннями. Але на третій місяць після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вирішив змінити діяльність на "надання інших послуг бронювання". Фірма Павлушина зареєстрована у Пилипці, попри те, що ні у нього, ні в Татарових на Закарпатті немає нерухомості у власності.

Bihus.Info підкреслює, що разом з колишнім тестем Татарова за однією юридичною адресою зареєстрований благодійний фонд "Боржавська надія", який належить Герноту Ляйтнеру. Цей австрієць у 2020 році презентував в Офісі президента Володимира Зеленського ідею збудувати курорт на Закарпатті, зокрема в Пилипці.

За даними "Схем", мова йшла про забудову тієї землі, на якій в часи Януковича обіцяли реалізувати національний проєкт "Олімпійська надія-2022" під керівництвом Владислава Каськіва. Нині ці ділянки перебувають під арештом в рамках кримінального провадження щодо заволодіння коштами, виділеними на реалізацію нацпроєктів.

Водночас, за інформацією журналістів-розслідувачів і детективів НАБУ, Ляйтнер може бути довіреною особою Каськіва і пов’язаних з ним олігархів з команди Януковича.

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Bihus.Info нагадує, що НАБУ і САП розслідують розкрадання мільйонів, виділених на реалізацію національних проєктів за часів Януковича. Підозри в рамках розслідування отримали кілька колишніх посадовців, директори приватних підприємств, на які виводились кошти, і навіть двоюрідний брат ексголови "Держінвестпроекту" Владислава Каськіва, але сам Каськів не має підозри у цій справі.

Це стало можливим завдяки умовам екстрадиції Каськіва з Панами. Згідно з ними слідство з усіх кримінальних епізодів, які сталися на момент екстрадиції (2017 рік), може інкримінувати Каськіву лише один. Панама видала Каськіва у дрібній справі за підозрою у заволодінні в 2012 році 7,5 млн. грн. за договором про надання фіктивних рекламних послуг.

Адвокатом Каськіва тоді був Олег Татаров. Він тоді публічно коментував, що Україна "не може затримати або взяти під варту, ув’язнити або віддати до суду видану особу за злочин інший, ніж той, у зв’язку з яким був направлений запит про видачу і який було скоєно до видачі".

У САП заявили, що вони просили компетентні органи Панами надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу відносно Каськіва у справі про розкрадання коштів нацпроектів, але отримали негативну відповідь.

Що стосується самого Татарова, то кримінальне провадження, де фігурував заступник керівника Офісу президента (підозра у причетності до дачі хабара за фальсифікацію експертизи в епізоді про заволодіння коштами Нацгвардії – ред.) закрили у квітні 2022 року.

Відповідь ОГП на запит Bihus.Info Фото Bihus.Info

Про закриття справи Bihus.Info повідомили в Офісі генпрокурора.