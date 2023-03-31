Экс-тесть Татарова зарегистрировал ФЛП на Закарпатье по адресу фонда с орбиты Каськива – СМИ

Бывший тесть заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова Александр Павлушин в мае 2022 года зарегистрировал ФЛП в недострое на Закарпатье, где также зарегистрирован благотворительный фонд с орбиты чиновника времен Януковича Владислава Каськива.

Источник: Bihus.Info

Дословно журналисты: "Юридический адрес регистрации частного предпринимателя Павлушина – недострой в с. Пилипец. Вместе с ним в этом же недострое зарегистрирован благотворительный фонд, который ведет к чиновнику времен Януковича Владиславу Каськиву, не наказанному за кражи миллионов на национальных проектах".

Реклама:

Детали: Журналисты напоминают, что ранее экс-тесть Татарова был частным предпринимателем в Кировоградской области и занимался пассажирскими перевозками. Но на третий месяц после полномасштабного вторжения России в Украину он решил сменить деятельность на "предоставление других услуг бронирования". Фирма Павлушина зарегистрирована в Пилипце, несмотря на то, что ни у него, ни у Татаровых на Закарпатье нет недвижимости в собственности.

Bihus.Info подчеркивает, что вместе с бывшим тестем Татарова по одному юридическому адресу зарегистрирован благотворительный фонд "Боржавская надежда", который принадлежит Герноту Ляйтнеру. Этот австриец в 2020 году представил в Офисе президента Владимира Зеленского идею построить курорт на Закарпатье, в частности в Пилипце.

По данным "Схем", речь шла о застройке той земли, на которой во времена Януковича обещали реализовать национальный проект "Олимпийская надежда-2022" под руководством Владислава Каськива. Сейчас эти участки находятся под арестом в рамках уголовного производства по завладению средствами, выделенными на реализацию нацпроектов.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, по информации журналистов-расследователей и детективов НАБУ, Ляйтнер может быть доверенным лицом Каськива и связанных с ним олигархов из команды Януковича.

Bihus.Info напоминает, что НАБУ и САП расследуют хищение миллионов, выделенных на реализацию национальных проектов во времена Януковича. Подозрения в рамках расследования получили несколько бывших должностных лиц, директора частных предприятий, на которые выводились средства, и даже двоюродный брат экс-главы "Госинвестпроекта" Владислава Каськива, но сам Каськив не имеет подозрения по этому делу.

Это стало возможным благодаря условиям экстрадиции Каськива из Панамы. Согласно ним, следствие из всех уголовных эпизодов, которые произошли на момент экстрадиции (2017 год), может инкриминировать Каськиву только один. Панама выдала Каськива по мелкому делу по подозрению в завладении в 2012 году 7,5 млн. грн. по договору о предоставлении фиктивных рекламных услуг.

Адвокатом Каськива тогда был Олег Татаров. Он тогда публично комментировал, что Украина "не может задержать или взять под стражу, заключить в тюрьму или отдать под суд выданное лицо за преступление иное, чем то, в связи с которым был направлен запрос о выдаче и которое было совершено до выдачи".

В САП заявили, что они просили компетентные органы Панамы дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в отношении Каськива по делу о хищении средств нацпроектов, но получили отрицательный ответ.

Что касается самого Татарова, то уголовное производство, где фигурировал заместитель руководителя Офиса президента (подозрение в причастности к даче взятки за фальсификацию экспертизы в эпизоде о завладении средствами Нацгвардии – ред.) закрыли в апреле 2022 года.

Ответ ОГП на запрос Bihus.Info Фото Bihus.Info

О закрытии дела Bihus.Info сообщили в Офисе генпрокурора.