72% українців вважають, що переговори з РФ не спрацюють – опитування

72% українців не вважають переговори з Росією "дієвим способом досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз".

Джерело: результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова лютому-березні 2023 року

Деталі: Згідно з результатами опитування, у лютому-березні частка тих, хто так вважає переговори "дієвим способом досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", знизилася до 13%, не згодні з цим 72%.

У вересні–жовтні переговори підтримували 17%, а 64% були не згодні.

Крім того, поменшало тих, хто погоджується з твердження "переговори слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року" – з 21% до 18%; побільшало тих, хто з цим не згоден – з 60% до 65%

Водночас більше українців тепер вважають, що "переговори слід вести тільки після витіснення або виведення військ РФ на кордони станом на 1991 рік" – з 57,5% до 61%; поменшало незгодних – з 22% до 21%.

Жителі півдня України більше за інших виступають за початок переговорів – 26%, тоді як в інших регіонах – від 6% до 15%. На півдні 46% виступають проти цього, в інших регіонах – від 68% до 85%.

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Водночас жителі півдня частіше, ніж жителі інших регіонів, згодні з тим, що переговори можна починати тільки після витіснення військ РФ на лінію фронту станом на 23 лютого – 28%, в інших регіонах – від 13% до 19%.

Частка респондентів, яка підтримує переговори тільки після відступу армії РФ до кодону 1991 року, становить більшість у всіх регіонах України (від 56,5% на Півдні до 65% на Заході).

Соціологічне опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року в рамках проекту програми MATRA, що фінансується посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Методом face-to-face соціологи опитали 2020 респондентів віком від 18 років лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.