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72% украинцев считают, что переговоры с РФ не сработают – опрос

Татьяна ЛозовенкоПятница, 31 марта 2023, 14:22
72% украинцев считают, что переговоры с РФ не сработают – опрос
Иллюстративное фото, переговоры РФ и Украины в начале полномасштабного вторжения, AFP

72% украинцев не считают переговоры с Россией "действенным способом достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас".

Источник: результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в феврале-марте 2023 года

Детали: Согласно результатам опроса, в феврале-марте доля тех, кто так считает переговоры "действенным способом достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", снизилась до 13%, не согласны с этим 72%.

В сентябре-октябре переговоры поддерживали 17%, а 64% были не согласны.

Кроме того, уменьшилось количество тех, кто соглашается с утверждением "переговоры следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" - с 21% до 18%; увеличилось количество тех, кто с этим не согласен - с 60% до 65% 

В то же время больше украинцев теперь считают, что "переговоры следует вести только после вытеснения или вывода войск РФ на границы по состоянию на 1991 год" - с 57,5% до 61%; стало меньше несогласных - с 22% до 21%.

Жители юга Украины больше других выступают за начало переговоров - 26%, тогда как в других регионах - от 6% до 15%. На юге 46% выступают против этого, в других регионах - от 68% до 85%.

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В то же время южане чаще, чем жители других регионов, согласны с тем, что переговоры можно начинать только после вытеснения войск РФ на линию фронта по состоянию на 23 февраля - 28%, в других регионах - от 13% до 19%.

Доля респондентов, которая поддерживает переговоры только после отступления армии РФ к кодону 1991 года, составляет большинство во всех регионах Украины (от 56,5% на Юге до 65% на Западе).

Социологический опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года в рамках проекта программы MATRA, финансируемого посольством Королевства Нидерландов в Украине.

Методом face-to-face социологи опросили 2020 респондентов в возрасте от 18 лет только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Темы: опроспереговорыРосcиявойна
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