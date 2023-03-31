Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

72% украинцев считают, что переговоры с РФ не сработают – опрос

Татьяна ЛозовенкоПятница, 31 марта 2023, 14:22
72% украинцев считают, что переговоры с РФ не сработают – опрос
Иллюстративное фото, переговоры РФ и Украины в начале полномасштабного вторжения, AFP

72% украинцев не считают переговоры с Россией "действенным способом достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас".

Источник: результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в феврале-марте 2023 года

Детали: Согласно результатам опроса, в феврале-марте доля тех, кто так считает переговоры "действенным способом достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", снизилась до 13%, не согласны с этим 72%.

Реклама:

В сентябре-октябре переговоры поддерживали 17%, а 64% были не согласны.

Кроме того, уменьшилось количество тех, кто соглашается с утверждением "переговоры следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" - с 21% до 18%; увеличилось количество тех, кто с этим не согласен - с 60% до 65% 

В то же время больше украинцев теперь считают, что "переговоры следует вести только после вытеснения или вывода войск РФ на границы по состоянию на 1991 год" - с 57,5% до 61%; стало меньше несогласных - с 22% до 21%.

ВИДЕО ДНЯ

Жители юга Украины больше других выступают за начало переговоров - 26%, тогда как в других регионах - от 6% до 15%. На юге 46% выступают против этого, в других регионах - от 68% до 85%.

В то же время южане чаще, чем жители других регионов, согласны с тем, что переговоры можно начинать только после вытеснения войск РФ на линию фронта по состоянию на 23 февраля - 28%, в других регионах - от 13% до 19%.

Доля респондентов, которая поддерживает переговоры только после отступления армии РФ к кодону 1991 года, составляет большинство во всех регионах Украины (от 56,5% на Юге до 65% на Западе).

Социологический опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года в рамках проекта программы MATRA, финансируемого посольством Королевства Нидерландов в Украине.

Методом face-to-face социологи опросили 2020 респондентов в возрасте от 18 лет только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Темы: опроспереговорыРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
опрос
Каждый пятый в Украине считает себя националистом – опрос
За полгода выросла доля украинцев, которые ориентируются на длительную войну
Подавляющее большинство украинцев верят в хорошее будущее Украины
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: