Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін змінив концепцію зовнішньої політики РФ: врахував зміни після нападу на Україну

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 31 березня 2023, 14:53
Путін змінив концепцію зовнішньої політики РФ: врахував зміни після нападу на Україну
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін під час засідання Радбезу заявив, що підписав указ про затвердження оновленої концепції основних напрямів зовнішньої політики Росії.

Джерело: російські пропагандистські інформагентства, "Meduza"

Пряма мова Путіна: "Сьогодні мною підписано указ про затвердження оновленої концепції зовнішньої політики Російської Федерації".

Деталі: За його словами, начебто через серйозні зміни на світовій арені довелося скоригувати ключові стратегічні документи.

Про положення оновленої концепції доповів глава МЗС Росії Сергій Лавров.

За його словами, логіка документа "відображає зміни на зовнішньополітичному контурі" після початку російської агресії.

Зокрема, в оновленій концепції США названо "головним провідником антиросійської лінії".

ВІДЕО ДНЯ

Серед інших тез концепції:

  • вводиться теза про використання збройних сил для відбиття або запобігання нападу на Росію або її союзників;
  • зазначено симетричні й асиметричні заходи у відповідь на погрози на адресу Росії;
  • передбачено, що антиросійські кроки недружніх держав за необхідності жорстко припинятимуться;
  • заявлено стратегічне партнерство з Китаєм та Індією.

Теми: ПутінРосіязовнішня політикавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАБУ проводить обшуки в Харківській ОВА

Дуда розповів, скільки винищувачів МіГ-29 Польща передає Україні

Зеленський про ситуацію в Бахмуті: При загрозі оточення і втрат будуть відповідні рішення

Посол КНР назвав "риторичним прийомом" заяви про "безмежну дружбу" з Росією

Опалювальний сезон у Києві завершиться 8 квітня – Кличко

фото, відеоЗеленський і Дуда зустрілись у Варшаві

Усі новини...
Путін
Путін оголосив весняний призов, хоче набрати майже 150 тисяч осіб
У Швейцарії чотирьох банкірів засудили за допомогу з мільйонами Путіна
Кадиров стурбований потенціалом внутрішнього опору в Чечні – ISW
Останні новини
17:02
відеоУ Бахмуті прикордонники відбивали штурм 6-ти груп вагнерівців, бої йдуть за кожен будинок
17:01
Вперше в Україні: львівські медики пересадили дитині шкіру від посмертного донора
16:48
Експрем'єра Італії Берлусконі госпіталізували, він перебуває в реанімації
16:44
Україна отримає від США грант на 2,5 мільярда доларів: на що спрямують кошти
16:37
Найбільше – з Києва: від початку року омбудсмен отримав 880 скарг на порушення мовного закону
16:30
Польща та Україна готують новий договір про співпрацю
16:23
Друг Путіна не зміг купити аеропорт на заході Німеччини
16:17
фотоЗнищена "Мрія": ексдиректору "Антонова" оголосили ще одну підозру
16:15
Павелка переобрали до виконкому УЄФА в Лісабоні
15:59
Завдяки чому ІТ-компанії зароблятимуть у 2023-му році. Рекомендації від McKinsey
Усі новини...
Реклама: