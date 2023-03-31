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Путін змінив концепцію зовнішньої політики РФ: врахував зміни після нападу на Україну

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 31 березня 2023, 14:53
Путін змінив концепцію зовнішньої політики РФ: врахував зміни після нападу на Україну
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін під час засідання Радбезу заявив, що підписав указ про затвердження оновленої концепції основних напрямів зовнішньої політики Росії.

Джерело: російські пропагандистські інформагентства, "Meduza"

Пряма мова Путіна: "Сьогодні мною підписано указ про затвердження оновленої концепції зовнішньої політики Російської Федерації".

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Деталі: За його словами, начебто через серйозні зміни на світовій арені довелося скоригувати ключові стратегічні документи.

Про положення оновленої концепції доповів глава МЗС Росії Сергій Лавров.

За його словами, логіка документа "відображає зміни на зовнішньополітичному контурі" після початку російської агресії.

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Зокрема, в оновленій концепції США названо "головним провідником антиросійської лінії".

Серед інших тез концепції:

  • вводиться теза про використання збройних сил для відбиття або запобігання нападу на Росію або її союзників;
  • зазначено симетричні й асиметричні заходи у відповідь на погрози на адресу Росії;
  • передбачено, що антиросійські кроки недружніх держав за необхідності жорстко припинятимуться;
  • заявлено стратегічне партнерство з Китаєм та Індією.

Теми: ПутінРосіязовнішня політикавійна
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