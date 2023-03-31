Путин изменил концепцию внешней политики РФ: учел изменения после нападения на Украину
Президент страны-агрессора Владимир Путин во время заседания Совбеза заявил, что подписал указ об утверждении обновленной концепции основных направлений внешней политики России.
Источник: российские пропагандистские информагентства, "Meduza"
Прямая речь Путина: "Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации".
Детали: По его словам, якобы из-за серьезных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы.
О положениях обновленной концепции доложил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, логика документа "отражает изменения на внешнеполитическом контуре" после начала российской агрессии.
В частности, в обновленной концепции США названы "главным проводником антироссийской линии".
Среди других тезисов концепции:
- вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на Россию или ее союзников;
- указаны симметричные и асимметричные меры в ответ на угрозы в адрес России;
- предусмотрено, что антироссийские шаги недружественных государств при необходимости будут жестко пресекаться;
- заявлено стратегическое партнерство с Китаем и Индией.