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Путин изменил концепцию внешней политики РФ: учел изменения после нападения на Украину

Станислав ПогориловПятница, 31 марта 2023, 14:53
Путин изменил концепцию внешней политики РФ: учел изменения после нападения на Украину
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин во время заседания Совбеза заявил, что подписал указ об утверждении обновленной концепции основных направлений внешней политики России.

Источник: российские пропагандистские информагентства, "Meduza"

Прямая речь Путина: "Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации".

Детали: По его словам, якобы из-за серьезных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы.

О положениях обновленной концепции доложил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, логика документа "отражает изменения на внешнеполитическом контуре" после начала российской агрессии.

В частности, в обновленной концепции США названы "главным проводником антироссийской линии".

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Среди других тезисов концепции:

  • вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на Россию или ее союзников;
  • указаны симметричные и асимметричные меры в ответ на угрозы в адрес России;
  • предусмотрено, что антироссийские шаги недружественных государств при необходимости будут жестко пресекаться;
  • заявлено стратегическое партнерство с Китаем и Индией.

Темы: ПутинРосcиявнешняя политикавойна
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