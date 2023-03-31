Путин изменил концепцию внешней политики РФ: учел изменения после нападения на Украину

Президент страны-агрессора Владимир Путин во время заседания Совбеза заявил, что подписал указ об утверждении обновленной концепции основных направлений внешней политики России.

Источник: российские пропагандистские информагентства, "Meduza"

Прямая речь Путина: "Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации".

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Детали: По его словам, якобы из-за серьезных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы.

О положениях обновленной концепции доложил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, логика документа "отражает изменения на внешнеполитическом контуре" после начала российской агрессии.

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В частности, в обновленной концепции США названы "главным проводником антироссийской линии".

Среди других тезисов концепции: