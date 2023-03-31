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Прем'єр Іспанії заявив, що на переговорах у Пекіні закликав лідера Китаю поговорити із Зеленським

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 15:22

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном закликав його до переговорів з Києвом.

Про це він сказав на пресконференції в Пекіні, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Санчес заявив, що сказав Сі Цзіньпіну, що Іспанія підтримує мирну формулу, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським у листопаді, яка включає вимоги щодо відновлення статусу території України до статус-кво, що існував до анексії Криму Росією у 2014 році.

"Я передав нашу стурбованість незаконним вторгненням в Україну", - сказав Санчес, додавши, що він "закликав Сі поговорити з президентом Зеленським", щоб дізнатися з перших вуст про мирний план Києва.

"Я вважаю, що це план, який закладає основи для тривалого миру в Україні і повністю відповідає Статуту Організації Об'єднаних Націй та її принципам, які були порушені Путіним його вторгненням", - сказав він.

Санчес відмовився повідомити, що саме сказав йому китайський лідер з цього приводу.

Минулого місяця Пекін висунув власний мирний план з 12 пунктів і закликав до всеосяжного припинення вогню в конфлікті.

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Теми: ЗеленськийКитайІспанія
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