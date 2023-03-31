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Премьер Испании заявил, что на переговорах в Пекине призвал лидера Китая поговорить с Зеленским

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 15:22

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином призвал его к переговорам с Киевом.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Пекине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Санчес заявил, что сказал Си Цзиньпину, что Испания поддерживает мирную формулу, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре, которая включает требования по восстановлению статуса территории Украины до статус-кво, существовавшего до аннексии Крыма Россией в 2014 году.

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"Я передал нашу обеспокоенность незаконным вторжением в Украину", - сказал Санчес, добавив, что он "призвал Си поговорить с президентом Зеленским", чтобы узнать из первых уст о мирном плане Киева.

"Я считаю, что это план, который закладывает основы для длительного мира в Украине и полностью соответствует Уставу Организации Объединенных Наций и ее принципам, которые были нарушены Путиным его вторжением", - сказал он.

Санчес отказался сообщить, что именно сказал ему китайский лидер по этому поводу.

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В прошлом месяце Пекин выдвинул собственный мирный план из 12 пунктов и призвал к всеобъемлющему прекращению огня в конфликте.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что позиция Китая относительно войны в Украине будет важной для формирования отношений с Европейским Союзом.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что во время визита в Китай в начале апреля его будет сопровождать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Темы: ЗеленскийКитайИспания
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