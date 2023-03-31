Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чоловіків, які намагаються незаконно виїхати з України, стало менше – прикордонники

Олена РощінаП'ятниця, 31 березня 2023, 16:33
Чоловіків, які намагаються незаконно виїхати з України, стало менше – прикордонники
Пункт пропуску через кордон, фото ДПСУ

Кількість українців, які намагаються незаконно виїхати з країни, зменшилася в порівнянні з першими місяцями після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону 31 березня

Пряма мова: "Після 24 лютого (2022 року – ред.) на державному кордоні ми почали фіксувати певне збільшення спроб незаконного перетину кордону. У першу чергу, чоловіками-українцями у віці 18-60 років, оскільки цій категорії громадян обмежено виїзд за межі України.

Реклама:

Відповідно до постанови уряду №57, яка регламентує порядок перетину державного кордону, є винятки, хто з цієї категорії громадян за наявності умов перетину кордону і необхідних документів можуть слідувати за кордон.

Але той приріст, який відбувся від 24-го числа спонукає людей до незаконних подорожей.

Якщо порівняти перші місяці після 24 лютого, то на даний момент показник охочих незаконно перетнути кордон, звісно, впав. Тоді ми затримували вдень десятками, інколи й по 60-70 людей за добу, осіб, але це і по "зеленій ділянці" кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, і коли громадяни слідують через пункти пропуску з підробленими документами".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Поза межами пунктів в'їзду-виїзду люди найчастіше йдуть до кордону пішки поодиноко чи групами, а також часто користуються послугами "ділків", зазначив Демченко.

А на легальних пунктах пропуску чоловіки найчастіше використовують підроблені документи, ховаються чи переодягаються під жінок, додав він. 

За даними ДПСУ, за час дії обмежень воєнного стана було виявлено близько 140 організованих груп, які намагалися організовувати незаконне переправлення людей через кордон. 

Журналіст при цьому навів дані спільного опитування Українського інституту майбутнього й New Image Marketing Group, що  21% українців мають знайомих чоловіків, які незаконно виїхали з України після повномасштабного вторгнення.

Цьому передувало: 7 березня ДПСУ повідомляла, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонники затримали більше ніж 11 тисяч порушників кордону, які намагалися виїхати поза пунктами пропуску, і понад 4 тисячі людей,які намагалися виїхати за підробленими документами.

30 березня прикордонники не випустили з України 6 чоловіків, бо виявили в них ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку.

Теми: Прикордонна службаміграціямобілізаціяВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники підтверджують, що "вагнерівці" виїжджають із Білорусі
Прикордонні служби Литви, Латвії та Польщі обговорили сценарій закриття кордону з Білоруссю
Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію військовозобов'язаних
Останні новини
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
Усі новини...
Реклама: